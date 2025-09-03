La decana del Colegio de Arquitectos del Perú, Lourdes Giusti, expresó su preocupación tras el anuncio dado por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en el que se aprueba la construcción del nuevo penal en la isla El Frontón, en el Callao, que retendrá entre sus muros a los principales cabecillas del crimen organizado.

Giusti indicó que, si bien saludan todo tipo de obra e infraestructura que signifique una mejora para la ciudadanía, sí les preocupa la falta de planificación pues en 2023, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) señaló que la edificación de El Frontón era inviable.

“Escucho a uno de los ministros felicitar a la presidenta por la decisión que han tomado, y antes al ministro de Transportes decir tiene la idea de que el nuevo aeropuerto se una con el antiguo. Desde el Colegio de Arquitectos nos preocupa cómo se toman las obras, si son por ideas que aparecen repentinamente o existe una planificación”, sostuvo en Canal N.

La decana sostuvo que no es necesario tener un nuevo penal para que los existentes como el de Ica, Chincha, Cajamarca, Pucallpa y Arequipa, tengan una tecnología adecuada.

Costo elevado para la construcción

Al ser El Frontón una isla que carece de luz, agua y desagüe, Giusti dijo que todos los materiales para la implementación de plantas para tratar aguas residuales, desalinizadoras y que sea autosostenible con paneles solares, tendrán un costo.

“No solo se trata del costo de una obra, sino compararlo o a otros lugares ¿es rentable? y ¿qué impacto va a tener a población aledaña de La Punta? todos los días vemos extorsionadores a diversos negocios ¿acaso el penal va a solucionar eso? es algo que se tiene que tocar de manera integral”, puntualizó.

La arquitecta resaltó que las mejores obras que se han hecho en el Perú han sido mediante concursos públicos de arquitectura, que no solo incluye evaluaciones a nivel estético y de conceptualización, sino cómo será el costo y mantenimiento.

“Actualmente se ha logrado cambiado el reglamento de obras del Estado y ha vuelto esta modalidad. Desde el principio pensarlos con expertos. Habrá que ver si existe un expediente técnico”, acotó.