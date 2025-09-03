Según la presidenta Dina Boluarte, el nuevo penal El Frontón asegurará aislamiento efectivo de delincuentes. Foto: Andina
Según la presidenta Dina Boluarte, el nuevo penal El Frontón asegurará aislamiento efectivo de delincuentes. Foto: Andina
Redacción EC
Redacción EC

La decana del Colegio de Arquitectos del Perú, Lourdes Giusti, expresó su preocupación tras el anuncio dado por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en el que se aprueba la construcción del , en el Callao, que retendrá entre sus muros a los principales cabecillas del crimen organizado.

Giusti indicó que, si bien saludan todo tipo de obra e infraestructura que signifique una mejora para la ciudadanía, sí les preocupa la falta de planificación pues en 2023, el Instituto Nacional Penitenciario .

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Escucho a uno de los ministros felicitar a la presidenta por la decisión que han tomado, y antes al ministro de Transportes decir tiene la idea de que el nuevo aeropuerto se una con el antiguo. Desde el Colegio de Arquitectos nos preocupa cómo se toman las obras, si son por ideas que aparecen repentinamente o existe una planificación”, sostuvo en Canal N.

La decana sostuvo que no es necesario tener un nuevo penal para que los existentes como el de Ica, Chincha, Cajamarca, Pucallpa y Arequipa, tengan una tecnología adecuada.

Alcalde de La Punta sobre El Frontón: “El INPE no está preparado para un terreno marítimo”


Costo elevado para la construcción

Al ser , Giusti dijo que todos los materiales para la implementación de plantas para tratar aguas residuales, desalinizadoras y que sea autosostenible con paneles solares, tendrán un costo.

No solo se trata del costo de una obra, sino compararlo o a otros lugares ¿es rentable? y ¿qué impacto va a tener a población aledaña de La Punta? todos los días vemos extorsionadores a diversos negocios ¿acaso el penal va a solucionar eso? es algo que se tiene que tocar de manera integral”, puntualizó.

La arquitecta resaltó que las mejores obras que se han hecho en el Perú han sido mediante concursos públicos de arquitectura, que no solo incluye evaluaciones a nivel estético y de conceptualización, sino cómo será el costo y mantenimiento.

Actualmente se ha logrado cambiado el reglamento de obras del Estado y ha vuelto esta modalidad. Desde el principio pensarlos con expertos. Habrá que ver si existe un expediente técnico”, acotó.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC