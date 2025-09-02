Thalía Cadenas
Gobierno de Boluarte promete reabrir El Frontón: ¿Es viable un penal de máxima seguridad en esta isla?
La presidenta Dina Boluarte y su flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, prometieron reabrir El Frontón para albergar a 2000 presos de alta peligrosidad. El titular del sector Justicia descartó que el proyecto sea inviable y estimó que costaría S/500 millones.

