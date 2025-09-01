El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Nacional rechazó un nuevo pedido de cese de prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien es procesado por el presunto delito de rebelión por el golpe de Estado que perpetró en diciembre del 2022.
En su resolución el juez Juan Carlos Checkley señaló que se cumplen con los fundados y graves elementos de convicción respecto del delito de perturbación de la tranquilidad pública.
Refirió que la excepción de improcedencia de acción respecto al exministro Roberto Sánchez Palomino no implica que se hayan desvanecido los elementos de convicción respecto a otro imputado.
“No se observa que se haya desvirtuado la imputación contra Castillo Terrones y, en especial, los elementos de convicción graves y fundados que se advirtieron, en torno a la imputación en su contra por la comisión del delito de rebelión”, acotó.
Como se recuerda, Pedro Castillo cumple prisión preventiva desde el 15 de setiembre del 2022 por 36 meses, tras la ampliación de 18 meses que aprobó el Poder Judicial.
Asimismo, en octubre del 2024 se declaró infundada la anterior revisión de oficio de la prisión preventiva de Castillo Terrones.
Además, en enero del 2025 se rechazó el pedido que hizo para variar esta restricción por una vigilancia electrónica y un arresto domiciliario.
El exmandatario afronta un juicio oral por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022. Fue detenido cuando trataba de asilarse en la embajada de México en Lima.
