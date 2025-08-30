Martin Hidalgo
Martin Hidalgo

Escucha la noticia

00:0000:00
Elecciones 2026: Estos alcaldes, gobernadores y ministros evalúan renunciar a sus cargos para postular en próximos comicios
Resumen de la noticia por IA
Elecciones 2026: Estos alcaldes, gobernadores y ministros evalúan renunciar a sus cargos para postular en próximos comicios

Elecciones 2026: Estos alcaldes, gobernadores y ministros evalúan renunciar a sus cargos para postular en próximos comicios

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La fechas claves del escenario electoral 2026 empiezan a asomarse en el calendario, y una de estas tiene que ver con el plazo límite para que los altos funcionarios renuncien a sus cargos y ser candidatos en la contienda general del próximo año. El Comercio identificó que ocho altos funcionarios, entre gobernadores, alcaldes y ministros, vienen analizando la posibilidad de dejar sus puestos para empezar sus respectivas campañas.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC