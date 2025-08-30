Elecciones 2026: Estos alcaldes, gobernadores y ministros evalúan renunciar a sus cargos para postular en próximos comicios

José Manuel Villalobos, abogado especialista en temas electorales, explicó que los altos funcionarios tienen hasta el 13 de octubre para renuncias a su cargo. La normativa electoral aplica dicha fecha límite para, además de gobernadores, alcaldes y ministros, a jueces, defensor del Pueblo, contralor, miembros de la Junta Nacional de Justicia, magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros altos funcionarios.

“Los otros funcionarios que no están mencionados en las dos normas (Ley Orgánica de Elecciones y la Constitución) solo deben pedir licencia 60 días antes de las elecciones”, apuntó el especialista.

El 13 de octubre se vence el plazo para que altos funcionarios y autoridadws subnacionales renuncien y así puedan postular en las elecciones 2026.

-Cierre adelantado-

Entre los ocho altos funcionarios identificados por este Diario, las renuncias casi aseguradas son las del alcalde Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y del gobernador César Acuña (Alianza para el Progreso). Ambos líderes partidarios han mostrado sus intenciones de postular a la presidencia de la República.

Otros tres gobernadores siguen evaluando su renuncia, ante las proyecciones internas de sus agrupaciones políticas. El gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, logró inscribir su propio partido Batalla Perú y había mostrado sus intenciones de ser candidato presidencial, pero finalmente ha firmado una alianza electoral donde se ha determinado que Fiorella Molinelli será la cabeza de la plancha presidencial. Al gobernador Cárdenas le han propuesto postular como vicepresidente, pero fuentes cercanas indicaron que venía evaluando los escenarios.

En Somos Perú, los gobernadores Jorge Pérez (Lambayeque) y Werner Salcedo (Cusco) habían mostrado sus intenciones de ser candidatos presidenciales, pero en el camino han surgido más dudas que certezas. “Hasta la fecha no hay acuerdo del partido, espero con paciencia. Sin embargo, quien empezó a visitar regiones es George Forsyth”, respondió Pérez al ser consultado.

Fuentes de Somos Perú explicaron que varios de sus gobernadores han retrocedido en sus ánimos de participar en las elecciones generales, debido al temor de dejar sus gestiones en manos de sus vicegobernadores. “En varios casos, los vicegobernadores renunciaron al partido o se han peleado con los gobernadores. Entonces, consideran un peligro dejar la gestión en sus manos. También pasa lo mismo a nivel de alcaldes”, detalló una de las fuentes consultadas en el partido somista.

Una muestra de lo antes mencionado sucedió en Lambayeque. En 2024, la vicegobernadora Flor Saavedra denunció por violencia psicológica al gobernador Jorge Pérez.

A nivel ministerial, en Palacio de Gobierno se vocea la salida del titular de Educación, Morgan Quero, quien se afilió, en 2025, al partido Ciudadanos por el Perú, que fue impulsado por Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. Dado a que su afiliación data del presente año, Quero solo puede postular como designado en alguna lista congresal (como diputado, senador, o parlamentario andino).

Los otros dos ministros voceados para ser candidatos son César Vásquez (Salud) y Juan José Santiváñez (Justicia), aunque en ambos casos han surgido dudas durante las últimas dos semanas. En el caso de Vásquez, las fuentes palaciegas explicaron que tenía puesta la mira en el Senado, pero que no descartaba esperar un poco más cambiando el objetivo hacia el gobierno regional de Cajamarca, cuya elección aún es en octubre de 2026.

Mientras que en el caso de Santiváñez, quien también estaba voceado a postular con APP, su nombramiento repentino en Justicia y su nueva investigación fiscal ha complicado su escenario electoral para el 2026.

-Las fichas ediles-

Pese a que no tendrán reelección, los alcaldes distritales se resisten a dejar sus cargos para postular a las elecciones 2026. La mayoría apostará por postular a familiares o a personajes de su entorno. Incluso, en Lima existen casos de alcaldes, como es el caso de Rennan Espinoza (Puente Piedra), Eduardo Bless (San Miguel) o Jessica Vargas (Barranco), quienes evalúan postular como tenientes alcaldes.

El analista político Enzo Elguera esboza tres criterios que han llevado a que la mayoría de las autoridades subnacionales prefieran mantener sus cargos antes de mirar a las elecciones generales: 1) El temor de la pérdida de poder político. 2) El liderazgo y caudillismo local. 3) El descrédito de la clase política nacional.

“El caudillismo permite el cálculo político más pequeño y temeroso, les importa perder o quedar mal, e incluso dentro de su cálculo prefieren no gastar sus recursos en campañas que solo mostrarían la ausencia de liderazgo y la pobreza de popularidad”, apunto Elguera.

Imasolu, la encuestadora que dirige Enzo Elguera, viene realizando varios sondeos a nivel distrital en Lima. En la última medición que data de agosto, el equipo de Elguera detectó que, en 17 distritos de la capital, más del 59% no votaría por el candidato propuesto por el actual alcalde. En cuatro casos, la desaprobación supera el 80% y en un caso, llega hasta el 90%.

Sondeo de Imasolu muestra que en 17 distritos de Lima, los vecinos rechazan mayoritariamente a los candidatos que proponen los actuales alcaldes. Ficha técnica: Número de registro: N° 00482-REE/JNE. Nombre de la Encuestadora: IMASOLU S.A.C.. Financiación del estudio: Recursos propios. Tamaño de la muestra: 400 por distrito. Margen de error: ±4.9. Nivel de confianza: 95%. Técnica: Entrevistas presenciales en hogar. Fecha de realización del trabajo de campo: Del 10 al 17 de agosto. Puntos de muestreo: San Borja, Lince, Comas, SMP, Los Olivos, Puente Piedra, VES, SJM, VMT, San Miguel, Pueblo Libre, Santa Anita, SJL, San Isidro, Miraflores, Barranco, Ate, La Victoria, Independencia, Rímac, Pachacamac. Página web: www.imasolu.com

Aunque por el momento, los bajos niveles de aprobación alcanzan a varias gestiones para asegurar la preferencia de los candidatos de los alcaldes en sus respectivos distritos. En San Martin de Porres, por ejemplo, el candidato del alcalde Hernán Sifuentes -cuya gestión tiene una aprobación del 44%- se ubica primero con un 12% en el sondeo de Imasolu. Lo mismo sucede con los candidatos que colocarían las alcaldesas Nancy Vizurraga (San Isidro), Malca Schnaiderman (Lince) y Néstor De la Rosa (Rímac) cuyos candidatos lideran las preferencias.

Caso distinto se visibiliza en Miraflores, San Borja y Barranco, donde los candidatos oficialistas están segundos en las preferencias de Imasolu.

“No han cumplido en su mayoría las expectativas ciudadanas, han sido en muchos casos más de lo mismo, en el mejor de los casos. Para unos pocos, mantienen de manera optima sus servicios municipales a la ciudad que es lo que más valora la población”, explicó Elguera.

El CEO de Imasolu también aseveró que la desmotivación de no contar con la reelección ha llevado a las autoridades locales a buscar mecanismos de mantenerse en el poder, lo cual es percibido por los vecinos como una “reeleción encubierta”.

”Salvo alguna honrosa excepción, la mayoría de pobladores encuestados está en contra de la continuidad de la gestión de sus propios alcaldes, y con ese fantasma les tocará competir a los alcaldes en ejercicios en su meta de postulación y continuidad de su actual gestión”, finalizó Elguera.