El poder de las cúpulas: Ni un solo partido con representación en el Congreso irá a internas con voto universal
A una semana para que venza el plazo para los partidos políticos informen a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre la modalidad que usarán para sus elecciones primarias, en noviembre y diciembre próximos, la mayoría de las agrupaciones que tienen representación en el Congreso han descartado el “voto universal”. Es decir, un militante, un voto.

