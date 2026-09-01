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El fin de la apuesta por Pedro Castillo

“El castillismo social se queda sin caudillo y el castillismo asalariado del Congreso sin poder vengar la derrota electoral frente a Fujimori”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: Andina)
    (Foto: Andina)

    La apuesta política por la libertad de Pedro Castillo tiene cada vez menos posibilidad de encontrar una rendija legal que lo permita, y la apuesta por el castillismo como derivación social-electoral dominante en el Congreso tiene cada vez menos posibilidad de poner en jaque al gobierno. Son buenas noticias para Keiko Fujimori, que siente menos presión por indultar al expresidente golpista –presión como la que en un momento ejerció Jorge Nieto, en nombre de Buen Gobierno– y menos temor a la mayoría de votos castillistas de Juntos por el Perú en Diputados, que ahora ya no parece tener tan segura la alianza, precisamente de Buen Gobierno, para sus planes de interpelación y censura en serie a los ministros del Gabinete de Luis Galarreta.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.