Un temblor se registró este mediodía al suroeste de Mala, en Ica, y tuvo una magnitud de 3,4 grados según datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El fenómeno ocurrió poco después de las 12:25 del mediodía según el portal y las redes sociales del instituto, y su epicentro tuvo una profundidad de 48 kilómetros ubicado aproximadamente a 21 kilómetros al suroeste de Mala, capital de la provincia con el mismo nombre.

Según el IGP, la intensidad con la que se percibió fue de II y III en Mala.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0185

Fecha y Hora Local: 03/04/2026,12:25:55

Magnitud: 3.4

Profundidad: 48 km

Latitud: -12.73

Longitud: -76.81

Intensidad: II-III Mala

Referencia: 21 km al SO de Mala, Cañete - Limahttps://t.co/WGIbH28zt2 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 3, 2026

El más reciente temblor en el Perú no ha dejado, hasta el momento, daños o perjuicios reportados por alguna entidad en la zona.

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