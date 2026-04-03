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Sismo de 3,4 grados al suroeste de Mala, en Ica, este 3 de abril. (IGP)
Sismo de 3,4 grados al suroeste de Mala, en Ica, este 3 de abril. (IGP)
Por Redacción EC

Un temblor se registró este mediodía al suroeste de Mala, en Ica, y tuvo una magnitud de 3,4 grados según datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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