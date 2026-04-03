Un temblor se registró este mediodía al suroeste de Mala, en Ica, y tuvo una magnitud de 3,4 grados según datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El fenómeno ocurrió poco después de las 12:25 del mediodía según el portal y las redes sociales del instituto, y su epicentro tuvo una profundidad de 48 kilómetros ubicado aproximadamente a 21 kilómetros al suroeste de Mala, capital de la provincia con el mismo nombre.
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Según el IGP, la intensidad con la que se percibió fue de II y III en Mala.
El más reciente temblor en el Perú no ha dejado, hasta el momento, daños o perjuicios reportados por alguna entidad en la zona.
Reportaje sobre un incendio de medianas a grandes proporciones registrado en un almacén de colchones en San Juan de Lurigancho (SJL). El siniestro fue controlado por más de 15 unidades de bomberos. Se reportan pérdidas materiales totales, sin víctimas mortales. La zona urbanizada generó preocupación entre vecinos.