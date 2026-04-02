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02 de abril de 2026 en Lima, Perú. | Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y Primado del Perú, presidió la misa de la Cena del Señor en la Basílica Catedral, donde realizó el tradicional lavatorio de pies como parte de los ritos del Jueves Santo. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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Arzobispo de Lima
  • 02 de abril de 2026 en Lima, Perú. | Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y Primado del Perú, presidió la misa de la Cena del Señor en la Basílica Catedral, donde realizó el tradicional lavatorio de pies como parte de los ritos del Jueves Santo. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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    02 de abril de 2026 en Lima, Perú. | Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y Primado del Perú, presidió la misa de la Cena del Señor en la Basílica Catedral, donde realizó el tradicional lavatorio de pies como parte de los ritos del Jueves Santo. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

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    02 de abril de 2026 en Lima, Perú. | Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y Primado del Perú, presidió la misa de la Cena del Señor en la Basílica Catedral, donde realizó el tradicional lavatorio de pies como parte de los ritos del Jueves Santo. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

  • 02 de abril de 2026 en Lima, Perú. | El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, encabeza la ceremonia de lavado de pies en la Basílica Catedral de Lima | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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    02 de abril de 2026 en Lima, Perú. | El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, encabeza la ceremonia de lavado de pies en la Basílica Catedral de Lima | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

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    02 de abril de 2026 en Lima, Perú. | El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, encabeza la ceremonia de lavado de pies en la Basílica Catedral de Lima | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

  • 02 de abril de 2026 en Lima, Perú. | Monseñor Carlos Castillo lavando los pies de un grupo de niños en la Catedral de Lima | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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    02 de abril de 2026 en Lima, Perú. | Monseñor Carlos Castillo lavando los pies de un grupo de niños en la Catedral de Lima | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

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    02 de abril de 2026 en Lima, Perú. | Monseñor Carlos Castillo lavando los pies de un grupo de niños en la Catedral de Lima | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

  • 02 de abril de 2026 en Lima, Perú. | Monseñor Carlos Castillo en las liturgias por Semana Santa en la Catedral de Lima (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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    02 de abril de 2026 en Lima, Perú. | Monseñor Carlos Castillo en las liturgias por Semana Santa en la Catedral de Lima (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

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    02 de abril de 2026 en Lima, Perú. | Monseñor Carlos Castillo en las liturgias por Semana Santa en la Catedral de Lima (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

  • 02 de abril de 2026 en Lima, Perú. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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    02 de abril de 2026 en Lima, Perú. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

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    02 de abril de 2026 en Lima, Perú. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Por Redacción EC

Este Jueves Santo, el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, encabezó la tradicional Misa de la Cena del Señor, en la Basílica Catedral, en la que realizó el rito del lavado de pies a 12 niños y niñas.

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