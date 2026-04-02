Este Jueves Santo, el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, encabezó la tradicional Misa de la Cena del Señor, en la Basílica Catedral, en la que realizó el rito del lavado de pies a 12 niños y niñas.

El primado de la Iglesia aseguró que esta acción es un homenaje póstumo por los recientes hechos de violencia registrados en el Medio Oriente. De esta forma, la ceremonia, que recreó el gesto de humildad de Jesús hacia sus discípulos, adquirió un matiz de reflexión.

Reportaje sobre la congestión vehicular en Atocongo durante Semana Santa. Cobertura de las aglomeraciones de pasajeros, quejas sobre desvíos de rutas hacia Chincha, presencia de autoridades de tránsito y policía. Entrevistas a pasajeros que aprovechan el feriado para salir de Lima en paseos familiares a pesar del caótico tráfico y precios elevados.

“Esta vez hemos escogido a seis niños y seis niñas, recordando que la primera matanza de esta nueva guerra internacional han muerto 120 niños”, afirmó el monseñor durante el acto ceremonial.

Por otro lado, la autoridad eclesiástica hizo referencia específica al ataque contra la escuela primaria Shajareh Tayebeh, ubicada en la localidad de Minab, en Irán, donde se registró el deceso de más de un centenar de escolares.

Cobertura de la masiva afluencia de visitantes en Atocongo durante Semana Santa. Reportaje que documenta la congestión vehicular, aglomeración de personas, presencia de autoridades de tránsito y la experiencia de pasajeros y familias disfrutando de un descanso lejos de Lima.

Las cifras de la Agencia de Noticias de Derechos Humanos (Hrana) revelaron que, hasta el momento, se han registrado más de 1000 víctimas civiles, incluyendo a 183 menores de edad.

Ante esta realidad, el arzobispo utilizó el espacio litúrgico durante la Semana Santa del 2026 para exhortar la paz y recordar el valor sagrado de la vida de los más indefensos.