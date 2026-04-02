En el marco de las celebraciones por Semana Santa 2026, el distrito del Rímac fue nuevamente escenario de la tradicional recreación del bautizo de Jesús, una de las actividades más representativas de estas fechas religiosas en Lima.

El evento estuvo liderado por Mario Valencia Rivadeneira, conocido como el ‘Cristo cholo’, quien desde hace más de cuatro décadas encarna a Jesús en diversas escenificaciones. Vestido con su característica túnica, protagonizó este momento simbólico ante decenas de fieles reunidos en el Paseo de las Aguas.

Representación del bautizo de Jesús en el Rímac.(Foto: César Campos/@photo.gec)

Representación del bautizo de Jesús en el Rímac. (Foto: César Campos/@photo.gec)

Acompañado por un elenco de actores, se representó el pasaje bíblico en el que Juan el Bautista bautiza a Jesús en el río Jordán. La puesta en escena incluyó también otros actos que refuerzan el mensaje espiritual.

Representación del bautizo de Jesús en el Rímac. (Foto: César Campos/@photo.gec)

Representación del bautizo de Jesús en el Rímac. (Foto: César Campos/@photo.gec)

Durante la actividad, el ‘Cristo cholo’ compartió un mensaje reflexivo dirigido a los asistentes, destacando la importancia de la reconciliación, la paz y la unidad.

La representación congregó a familias, vecinos y visitantes, quienes siguieron con atención cada escena en un ambiente de recogimiento y devoción.

Representación del bautizo de Jesús en el Rímac. (Foto: César Campos/@photo.gec)

Representación del bautizo de Jesús en el Rímac. (Foto: César Campos/@photo.gec)

Las actividades por Semana Santa en el Rímac continuarían con la escenificación de la pasión de Cristo y el tradicional Vía Crucis hacia el cerro San Cristóbal.