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Representación del bautizo de Jesús en el Rímac. (Foto: César Campos/@photo.gec)
Representación del bautizo de Jesús en el Rímac. (Foto: César Campos/@photo.gec)
Por Redacción EC

En el marco de las celebraciones por Semana Santa 2026, el distrito del Rímac fue nuevamente escenario de la tradicional recreación del bautizo de Jesús, una de las actividades más representativas de estas fechas religiosas en Lima.

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