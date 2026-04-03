La Semana Santa es una de las fechas más especiales y representativas para aquellos peruanos que creen en Dios. Es un momento que sirve para que muchas personas puedan mejorar su relación con él. En este contexto, sin duda, el Viernes Santo uno de los días más esperados de esta celebración. A continuación, te vamos a contar qué significado tiene, por qué se celebra y otros detalles igual de importantes.
Cabe mencionar que el Viernes Santo sirve para reflexionar y participar de las diversas ceremonias que existen para rendirle tributo a Dios. Además, entre las costumbres más comunes están realizar ayuno y no comer carne.
Qué significado tiene el Viernes Santo en Semana Santa y por qué se celebra
La religión católica no celebra la eucaristía durante el Viernes Santo, sino la “Liturgia de la Pasión del Señor”, donde se recuerda la agonía que sufrió Jesús en la cruz.
Este día, los sacerdotes visten de color rojo, simbolizando la sangre derramada por Jesús y la fuerza del espíritu santo. Durante la liturgia se proclaman las lecturas del profeta Isaías y la Carta a los Hebreos, y se realiza la “Oración Universal”.
La celebración termina con la Vigilia Pascual, donde se dramatiza el Vía Crucis, la cual está conformada por las 14 estaciones de Jesús previos a su muerte.
¿Qué cosas están ‘prohibidas’ en Semana Santa?
Una de las tradiciones más comunes durante este día es el ayuno, este día no se puede consumir carne de cerdo o res y se debe guardar abstinencia.
Los fieles católicos no deben realizar actividades como juegos de azar, salir de fuesta o consumir bebidas alcohólicas.
Según el Código de Derecho Canónico, reconoce al Viernes Santo como un día penitencial, donde la abstinencia de carne puede sustituirse por la lectura de la Sagrada Escritura, la limosna y otras obras de caridad.
Cuáles son las mejores frases por Semana Santa
- El gran regalo de la Pascua es la esperanza.
- Fuera de la cruz no hay otra escalera por donde subir al cielo.
- Tú bien puedes girar el timón, pero sólo Él puede mover los vientos. Feliz Semana Santa
- No le temas al mañana, porque Dios ya está allí. Feliz Pascua Resurrección
- “Ningún hombre puede seguir a Cristo y perderse.” William Faunce
- El corazón del cristiano camina sobre rosas si está por completo bajo la cruz.
- La Semana Santa es la manifestación de Dios de que la vida es esencialmente espiritual y eterna.
- “El creyente que ama la cruz encuentra que aun las cosas más amargas que vienen a su vida son dulces.” Jeane Marie Bouvier de la Motte Guyon
- El que vive la fe sólo en Semana Santa... eso y nada es lo mismo. Tenemos que hacer el recorrido completo de Jesús.
- La cruz no es para que la lleves al cuello, o la cuelgues de una pared; es para que la vivas día a día.
- Jesús murió por nosotros. Vivamos por él y para él.
- En este mundo con hambre de justicia, paz, ternura y sinceridad, tu amor puede ser el pan para saciar muchas vidas.
- Ojalá puedas sentir la fuerza de la resurrección todos los días de tu vida. ¡Felices Pascuas!
- Jesús nos dio un gran ejemplo de Amor, para que nosotros hagamos lo mismo entre nosotros.
- Aprovecha esta Semana Santa para recordar que Jesucristo recorrió el camino de la vida con el fin de ser nuestro más excelente guía.
- Que el amor y el espíritu de Cristo te guíen y protejan durante toda tu vida.
- Pedí amor y Dios me dio personas a las que querer y ayudar.
- Que la alegría de la resurrección nos levante de la soledad, la debilidad y la desesperación a la fuerza, la belleza y la felicidad.
- Perdona a esas personas que te ofendieron de la misma forma que Cristo perdonó a los que lo pusieron en la Cruz.
- Dios no reside en templos hechos de manos humanas, sino que vive en nosotros, su obra maestra.