La Semana Santa es una de las fechas más especiales y representativas para aquellos peruanos que creen en Dios. Es un momento que sirve para que muchas personas puedan mejorar su relación con él. En este contexto, sin duda, el Viernes Santo uno de los días más esperados de esta celebración. A continuación, te vamos a contar qué significado tiene, por qué se celebra y otros detalles igual de importantes.

Cabe mencionar que el Viernes Santo sirve para reflexionar y participar de las diversas ceremonias que existen para rendirle tributo a Dios. Además, entre las costumbres más comunes están realizar ayuno y no comer carne.

Qué significado tiene el Viernes Santo en Semana Santa y por qué se celebra

La religión católica no celebra la eucaristía durante el Viernes Santo, sino la “Liturgia de la Pasión del Señor”, donde se recuerda la agonía que sufrió Jesús en la cruz.

Este día, los sacerdotes visten de color rojo, simbolizando la sangre derramada por Jesús y la fuerza del espíritu santo. Durante la liturgia se proclaman las lecturas del profeta Isaías y la Carta a los Hebreos, y se realiza la “Oración Universal”.

La celebración termina con la Vigilia Pascual, donde se dramatiza el Vía Crucis, la cual está conformada por las 14 estaciones de Jesús previos a su muerte.

¿Qué cosas están ‘prohibidas’ en Semana Santa?

Una de las tradiciones más comunes durante este día es el ayuno, este día no se puede consumir carne de cerdo o res y se debe guardar abstinencia.

Los fieles católicos no deben realizar actividades como juegos de azar, salir de fuesta o consumir bebidas alcohólicas.

Según el Código de Derecho Canónico, reconoce al Viernes Santo como un día penitencial, donde la abstinencia de carne puede sustituirse por la lectura de la Sagrada Escritura, la limosna y otras obras de caridad.

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