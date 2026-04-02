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El Indecopi informó que más de 2800 unidades de la marca Ford deben pasar por mantenimiento preventivo gratuito. Foto: Andina/composición GEC
El Indecopi informó que más de 2800 unidades de la marca Ford deben pasar por mantenimiento preventivo gratuito. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

A través de su Sistema de Alertas de Consumo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que la empresa Ford Perú S.R.L. ha emitido un llamado a revisión técnica de más de 2800 vehículos, fabricados entre los años 2021 y 2026.

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