A través de su Sistema de Alertas de Consumo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que la empresa Ford Perú S.R.L. ha emitido un llamado a revisión técnica de más de 2800 vehículos, fabricados entre los años 2021 y 2026.

De acuerdo con las alertas (cuatro en total), se han detectados posibles defectos de fabrica que podrían poner en riesgo la seguridad de los conductores y pasajeros. Los problemas técnicos van desde la potencia de motor hasta la visibilidad nocturna.

Ford Perú convoca a revisión masiva de vehículos por fallas técnicas en diversos modelos. Foto: El Peruano

¿Qué modelos presentarían fallas?

Según Indecopi, la primera alerta fue para 14 vehículos de os modelos Maverick, Explorer y Bronco Sport (2025), los que podrían presentar dificultades para arrancar o acelerar inesperadamente.

La segunda alerta comprende a 2187 unidades de los modelos Maverick, F-150 y Expedition (2021-2026), los cuales tendrían una posible falla en la conexión de luces y frenos al usar remolques, aumentando el peligro de colisiones.

Un tercer llamado involucra a un total de 385 autos de los modelos Edge y Bronco (2021-2026) que podrían sufrir un “apagado en negro” de su pantalla principal al detectar altas temperaturas. Esto provocaría que la imagen de la cámara trasera no se pueda visualizar cuando el vehículo está en retroceso, lo que podría aumentar el riesgo de accidente.

Por último, se revisarán 284 camionetas Explorer (2025-2026) debido a que un faro delantero podría estar calibrado incorrectamente, lo que podría generar que la luz del faro delantero derecho gire en dirección contraria, lo que afectaría la visibilidad del conductor y el deslumbramiento a otros choferes en la carretera.

Modelos Edge (2021-2023),Bronco ( 2024-2026). Foto: Indecopi

Según el Indecopi, estas revisiones son estrictamente preventivo y tienen como objetivo evitar accidentes derivados de fallas no previstas.

Por esa razón, los propietarios de estos modelos de carros, deberán comunicarse con la empresa, mediante los canales habilitados, para coordinar la inspección técnica gratuita.

Los ciudadanos que posean alguno de estos modelos pueden contactar a la marca mediante: