Resumen

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Indecopi confirmó una multa de 3.78 unidades impositivas tributarias (UIT) contra el banco. Foto: GEC.
Indecopi confirmó una multa de 3.78 unidades impositivas tributarias (UIT) contra el banco. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Comisión de la Oficina Regional de Cajamarca de Indecopi, ratificó la sanción impuesta a Scotiabank Perú S.A.A. tras determinar que la entidad bancaria no cumplió con las medidas de seguridad necesarias para proteger la tarjeta de crédito de un cliente.

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