Mediante un comunicado la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) advirtió sobre presuntos incumplimientos de la normativa vigente respecto a requisitos esenciales sobre la ejecución de un proyecto de planta siderúrgica de capitales chinos ubicado en Chilca (Cañete).

“Tras revisar información proporcionada por entidades del Estado, en atención a consultas de nuestras empresas asociadas, advertimos indicios suficientes respecto al incumplimiento de requisitos esenciales, como la licencia de construcción y la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, entre otras obligaciones aplicables a toda actividad industrial”, señaló la SNI.

Ante ello, la SNI expresó su preocupación e invocó a las autoridades competentes a investigar los hechos señalados así como garantizar el cumplimiento de la legislación.

Además, de corresponder, aplicar las sanciones respectivas bajo los mismos criterios que rigen para la industria manufacturera.

“Reafirmamos nuestro respaldo a la inversión, nacional y extranjera, siempre que se desarrolle en un marco de competencia leal y respeto a las normas vigentes”, finalizaron.