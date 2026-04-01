Resumen

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La SNI expresó su preocupación e invocó a las autoridades competentes a investigar los hechos señalados así como garantizar el cumplimiento de la legislación.(Foto: Medios)
La SNI expresó su preocupación e invocó a las autoridades competentes a investigar los hechos señalados así como garantizar el cumplimiento de la legislación.(Foto: Medios)
Por Redacción EC

Mediante un comunicado la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) advirtió sobre presuntos incumplimientos de la normativa vigente respecto a requisitos esenciales sobre la ejecución de un proyecto de planta siderúrgica de capitales chinos ubicado en Chilca (Cañete).

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