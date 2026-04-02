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Clínicas y hospitales que nieguen atención de emergencia enfrentan multas de hasta S/ 2.7 millones
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Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) activó un despliegue nacional de equipos, como parte de su Plan de Contingencia, para salvaguardar el derecho la salud durante el feriado largo de Semana Santa.

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