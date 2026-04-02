La Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) activó un despliegue nacional de equipos, como parte de su Plan de Contingencia, para salvaguardar el derecho la salud durante el feriado largo de Semana Santa.

La institución supervisará no solo los establecimientos públicos, sino también los centros médicos privados para garantizar la atención en caso de urgencias de forma inmediata y sin restricciones.

Susalud realizará visitas inopinadas en áreas críticas

Los especialistas en protección de derechos, conocidos como delegados, se mantendrán en alerta y realizarán intervenciones inopinadas en áreas críticas de los establecimientos de salud, tales:

Áreas de emergencias

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Salas de parto

Estas intervenciones tienen como objetivo verificar que los hospitales y clínicas estén organizados y preparados para atender la demanda de pacientes, común durante las festividades religiosas y el desplazamiento de turistas por Semana Santa

La negativa en la atención se sancionará hasta con más de S/2.7 millones

Susalud advirtió a los jefes de los hospitales y clínicas que la atención de emergencia es un derecho fundamental y no está supeditada a ningún trámite administrativo o pagos previos. Además, bajo ninguna circunstancia se puede exigir la presentación del DNI, antes de estabilizar al paciente.

Esta normativa incluye a las víctimas de accidentes de tránsito, cuyos vehículos involucrados no cuentan con SOAT.

¿Qué implica declarar en emergencia EsSalud? (Foto: Andina)

Si algún centro incumple estás deposiciones, y condicionen la atención médica de emergencia, podría recibir sanciones pecuniarias de hasta 2 750 000 soles.

Canales de ayuda

El Plan de contingencia de Susalud responde a las cifras del año 2025, que durante el feriado largo por Semana Santa, la entidad gestionó 650 denuncias ciudadanas, de las cuales, el 65 % estuvieron relacionadas con barreras en el acceso a los servicios de salud.

Susalud recuerda que para reportar alguna irregularidad, los canales de atención se mantendrán operativo las 24 horas. Estos son: