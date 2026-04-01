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Resumen

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PerúCheck analizó las afirmaciones de los candidatos presidenciales durante la quinta fecha de los debates del JNE.
PerúCheck analizó las afirmaciones de los candidatos presidenciales durante la quinta fecha de los debates del JNE.
Por Perú Check

Durante el quinto debate presidencial, realizado el martes 31 de marzo por el Jurado Nacional de Elecciones, PerúCheck analizó las afirmaciones y los datos de los candidatos con el objetivo de que la ciudadanía no caiga en desinformación.

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Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.