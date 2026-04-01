Durante el quinto debate presidencial, realizado el martes 31 de marzo por el Jurado Nacional de Elecciones, PerúCheck analizó las afirmaciones y los datos de los candidatos con el objetivo de que la ciudadanía no caiga en desinformación.

Las verificaciones se presentaron en vivo a través de las redes sociales de este medio: X y Facebook. A continuación, las más destacadas de este debate.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular) (Foto: JNE) / AGQ JNE

“S/80,000 millones, un tercio de los ingresos del Perú”

FALSO. Los ingresos del Perú ascendieron a S/1.455.383 millones en el año 2025, según el reporte del PBI de INEI. Restando las importaciones, se llegó a S/1.194.448 millones. Un tercio de estos montos ronda entre S/485.127 millones y S/400.000 millones, no lo mencionado por López Aliaga.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Keiko Fujimori (Fuerza Popylar) (Foto: JNE) / AGQ JNE

“Reactivaremos los desayunos escolares”

FALSO. Los desayunos escolares no han sido desactivados. El Servicio Alimentario Escolar persiste y llega a más de 4,1 millones de niños, según el gobierno. Qali Warma, y después Wasi Mikuna, afrontaron graves cuestionamientos por corrupción y mal servicio, pero nunca se canceló el servicio.

Mario Vizcarra (Perú Primero)

Mario Vizcarra (Perú Primero) (Foto: JNE) / AGQ JNE

“Cada año 20,000 estudiantes de colegios nacionales abandonan las aulas”

FALSO. La tasa de interrupción de estudios se estima en un 2,5% de la matrícula total, lo que representa a más de 200.000 estudiantes que abandonan las aulas cada año, una cifra diez veces superior a la mencionada, según el Ministerio de Educación y reportes del INEI al cierre de 2025.

Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

Roberto Chiabra (Unidad Nacional) (Foto: JNE) / AGQ JNE

“Tenemos 43.7% de niños de menos de 5 años con anemia”

IMPRECISO. Los niños de 6 a 59 meses de edad con anemia ascienden a 33,7%, según el INEI al 2024. En el área rural, la anemia alcanza 42,3%.

Roberto Chiabra señaló que el 57% de pymes es liderado por mujeres

FALSO. El 51,4% de los empleadores dueños de una mype en el Perú en 2024 fueron mujeres, según un informe de Comex con datos de ENAHO 2014. El 41,4% de las unidades productivas en el sector formal son operadas por mujeres, según el INEI.

Francisco Diez-Canseco (Perú Nación)

Francisco Diez-Canseco (Perú Nación) (Foto: JNE) / Hanslitt Cruzado

Francisco Diez-Canseco afirmó que han cerrado 4,000 bodegas por la extorsión

FALSO. La Asociación de Bodegueros del Perú señaló a PerúCheck que en 2025 cerraron alrededor de 1.000 bodegas. Son 5.000 bodegas que han sido víctimas de extorsión, no las cerradas por este flagelo.

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) (Foto: Captura JNE TV)

Herbert Caller dijo que el Perú produce 42,000 barriles de petróleo al día

IMPRECISO. Según reportes oficiales de Perupetro, el Perú produjo 39.309 barriles de petróleo por día en lo que va de marzo y 44.153 barriles por día en 2025.

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) Foto: Captura JNE.

Roberto Sánchez afirmó que hay 10 millones de empresarios en el Perú

FALSO. Las estimaciones sitúan el total de mypes (formales e informales) en alrededor de 6 millones. De ellas, unas 2,3 millones son formales, según el Produce.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.