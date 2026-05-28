El excongresista César Combina publicó el 20 de mayo de 2026 un mensaje en su cuenta de X en el que calificó como ‘fake’ (falso, en inglés) una investigación mencionada por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

“Fake de fakes ‼️ La universidad de Stanford NO ha realizado ningún estudio ni ha publicado nada. Este fake lanzado irresponsablemente por el presidente del JNE debe ser desmentido”, escribió Combina.

Fake de fakes ‼️ La universidad de Stanford NO ha realizado ningún estudio ni ha publicado nada. Este fake lanzado irresponsablemente por el presidente del JNE debe ser desmentido. https://t.co/HzkjoaEGcp

— César Combina (@cesarcombina) May 20, 2026

Combina desinformó: la publicación sí existe. PerúCheck revisó la plataforma oficial del Freeman Spogli Institute for International Studies (FSI) de la Universidad de Stanford y encontró publicado el documento titulado ‘Missing Voters? Evidence from Polling Station Delays in the 2026 Peruvian Elections’ , difundido el 18 de mayo de 2026.

Estudio sobre las Elecciones Generales 2026 en Perú publicado por la Universidad Stanford.

¿Qué analiza el estudio?

El documento analiza los retrasos registrados en la apertura de mesas de votación durante las elecciones generales de 2026 en Perú, especialmente en Lima Metropolitana, donde miles de ciudadanos no pudieron votar el domingo 12 de abril debido a problemas logísticos reportados por la ONPE.

La investigación evalúa si estos retrasos tuvieron un impacto significativo en los resultados electorales y en las diferencias de votación entre candidatos.

Según el estudio, los investigadores utilizaron datos electorales oficiales, información geográfica y modelos estadísticos para comparar las mesas afectadas por retrasos con aquellas que operaron normalmente.

¿Qué concluye la investigación?

El ensayo concluye que los retrasos sí afectaron la participación electoral en determinadas zonas, pero no encontró evidencia que respalde una alteración sistemática de resultados o un ‘fraude’ electoral organizado.

Los autores sostienen que, incluso considerando el universo de votantes afectados por las fallas logísticas, el impacto no habría cambiado el orden de los candidatos que pasaron a segunda vuelta.

Asimismo, el estudio señala que los problemas registrados estuvieron relacionados principalmente con dificultades operativas y de distribución del material electoral, y no con manipulación deliberada de votos.

La investigación remarca que la extensión excepcional de la jornada electoral al lunes permitió recuperar parcialmente la participación de miles de electores que inicialmente no pudieron sufragar.

La publicación sí pertenece a Stanford

PerúCheck corroboró que el documento se encuentra alojado dentro del dominio oficial fsi.stanford.edu, correspondiente al Freeman Spogli Institute for International Studies, un centro de estudios de la Universidad de Stanford.

Es decir, sí existe una publicación académica vinculada a Stanford sobre las elecciones peruanas de 2026, contrario a lo afirmado por César Combina.

Conclusión

PerúCheck verificó que una investigación titulada ‘Missing Voters? Evidence from Polling Station Delays in the 2026 Peruvian Elections’ fue publicada oficialmente en la plataforma del Freeman Spogli Institute de Stanford el 18 de mayo de 2026. Esta concluye que no existe evidencia de fraude electoral sistemático, aunque sí reconoce problemas logísticos durante la jornada electoral.

Por lo tanto, PerúCheck califica como falso que la Universidad de Stanford “no haya realizado ningún estudio ni publicado nada” sobre las elecciones peruanas de 2026, como señaló el excongresista César Combina.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.