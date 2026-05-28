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El excongresista César Combina publicó el 20 de mayo de 2026 un mensaje en su cuenta de X en el que calificó como ‘fake’ (falso, en inglés) una investigación mencionada por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

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