En una entrevista televisiva, Jaime Abensur, diputado de Fuerza Popular, fue consultado sobre las protestas registradas en la región Ucayali a raíz del alza del precio de los combustibles. En respuesta, Abensur indicó lo siguiente: “Es un tema que tiene que ver con precios internacionales queen enero estaban en US$66 el barril y ahora se encuentran en US$88, que viene a ser US$22 más del precio habitual”.

Estos datos son imprecisos. El precio internacional del barril de petróleo referencial para el Perú, durante enero de 2026, varió entre US$58,4 y US$66,4. Y durante agosto, hasta la fecha en la que el diputado Abensur brindó la afirmación objeto de esta verificación ―es decir, hacia la quincena del mes―, el precio del petróleo varió entre US$77,7 y US$87,6. Hasta aquí, el diputado pareciera tener razón, pero lo que ha ocurrido entre enero y agosto pinta un contexto distinto.

El Perú es un país con alta dependencia de la importación de combustibles líquidos. De hecho, de acuerdo a datos publicados en los últimos reportes sobre hidrocarburos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), de PerúPetro y de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ―correspondientes al mes de julio―, el combustible líquido importado cubre el 85% de la demanda nacional.

Los precios internacionales han variado en los últimos meses

De acuerdo a la plataforma financiera internacional Investing , el precio del barril de petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) ― referencia del Perú para conocer la evolución del precio internacional del petróleo― en enero de 2026 varió entre US$58,4 y US$66,4. El pico más alto en dicho mes ―US$66,4― se alcanzó durante la semana previa al 18 de enero.

Sin embargo, el promedio del precio alcanzado en enero de 2026 fue US$60. Así está registrado en la serie mensual Cotizaciones de productos (promedio del periodo) - Petróleo - WTI (US$ por barriles) del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Ese mismo promedio ―US$/60― está registrado en el Boletín Estadístico Mensual de Hidrocarburos Enero 2026 de la SNMPE.

El boletín explica un ligero aumento en el precio del petróleo WTI, en comparación con los precios registrados en diciembre de 2025, debido a factores relacionados a la oferta, a riesgos geopolíticos en Irán y Venezuela, y a las afectaciones climáticas en Estados Unidos.

“A mediados de mes, se observaron fluctuaciones asociadas a incertidumbre sobre la demanda y a la evolución de la situación en Irán. Hacia fines de enero, las cotizaciones volvieron a aumentar ante persistentes riesgos geopolíticos y ajustes en la oferta global, cerrando el mes con una tendencia al alza”, agrega el boletín del SNMPE .

ENERO. El promedio del precio del barril de petróleo crudo WTI en enero de 2026 fue US$/60.

Debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán, el precio del petróleo alcanzó sus picos más altos entre los meses de marzo, abril y mayo, superando incluso los US$/119 por barril. Esto implica que el efecto en el bolsillo de los peruanos no es de un incremento de US$22 por barril, como dijo el diputado Abensur, sino que en distintos momentos del año, el impacto ha variado. Sin duda, entre marzo y mayo fue cuando más golpeó el alza en el precio del petróleo.

PICOS. Entre los meses de marzo, abril y mayo el precio del barril de petróleo crudo WTI alcanzó sus picos más altos.

En tanto, de acuerdo al portal financiero Investing , durante la primera quincena del mes de agosto, el precio del barril de petróleo WTI varió entre US$77,7 y US$87,6. Este último pico se registró en la semana anterior al 8 de agosto.

Ahora bien, un informe de precios de referencia de combustibles derivados del petróleo , publicado el 17 de agosto de 2026 por el Osinergmin, evidencia que al 14 de agosto ―un día antes a la fecha en la que el diputado brindó la afirmación objeto de este chequeo― el precio se redujo a US$81,8; es decir, cerca de US$6 por debajo de lo indicado.

AGOSTO. Al 14 de agosto de 2026 el precio del barril de petróleo WTI se redujo a US$/81,8%.

Con el fin de buscar precisiones, PerúCheck intentó comunicarse con el diputado Jaime Abensur a través de su número telefónico y la red de mensajería WhatsApp. Sin embargo, al cierre de esta verificación no hubo respuesta.

Conclusión

Si bien en enero de 2026 el precio del barril de petróleo crudo WTI alcanzó un pico de US$66,4, el precio promedio registrado durante ese mes fue de US$/60. Y si bien es cierto que a la primera semana de agosto el precio alcanzó un pico de US$87,6, los rangos en el precio del petróleo señalados por el diputado Jaime Abensur, de Fuerza Popular, resultan imprecisos, especialmente que el precio “viene a ser 22 dólares más del habitual”.

Además, entre enero y agosto se registraron picos de hasta US$119 por barril. Así, la constante variación del precio del petróleo por motivos geopolíticos y de oferta afectan el bolsillo de los peruanos de manera distinta y recurrente a lo largo del tiempo. Por lo tanto, PerúCheck califica la afirmación del diputado Jaime Abensur como imprecisa.