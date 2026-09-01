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Resumen

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Por Perú Check

En una entrevista televisiva, Jaime Abensur, diputado de Fuerza Popular, fue consultado sobre las protestas registradas en la región Ucayali a raíz del alza del precio de los combustibles. En respuesta, Abensur indicó lo siguiente: “Es un tema que tiene que ver con precios internacionales queen enero estaban en US$66 el barril y ahora se encuentran en US$88, que viene a ser US$22 más del precio habitual”.