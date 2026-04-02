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Fiscalía inicia investigación tras la muerte de un ciudadano extranjero que se precipitó del piso 19 de un edificio multifamiliar ubicado en el distrito de Barranco. Foto: Andina/composición GEC
Fiscalía inicia investigación tras la muerte de un ciudadano extranjero que se precipitó del piso 19 de un edificio multifamiliar ubicado en el distrito de Barranco. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Surco-Barranco dispuso una serie de diligencias de investigación para determinar las circunstancias en las que un extranjero cayó de su departamento, ubicado en el piso 19 de un edificio multifamiliar en Barranco. Así lo comunicó el Ministerio Público, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter).

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