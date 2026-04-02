La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Surco-Barranco dispuso una serie de diligencias de investigación para determinar las circunstancias en las que un extranjero cayó de su departamento, ubicado en el piso 19 de un edificio multifamiliar en Barranco. Así lo comunicó el Ministerio Público, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter).

El día del incidente, el equipo especializado, a cargo de la fiscal provincial Diana Regalado Urquiada realizó las primeras acciones en el lugar de los hechos, como el levantamiento del cadáver y el recojo de las primeras evidencias en la zona de impacto.

A su vez, peritos de criminalística de la Policía Nacional ingresaron al departamento en el que residía la víctima. De acuerdo a la Fiscalía, se realizaron las pesquisas necesarias al interior de la vivienda, con el objetivo de hallar indicios que permitan reconstruir las últimas horas del ciudadano antes de la caída.

Para esclarecer las circunstancias del deceso, la Fiscalía ha ordenado el recojo y revisión de las imágenes de las cámaras de vigilancia del edificio y de las zonas aledañas.

Además, tomará declaración a vecinos, personal de seguridad y posibles testigos que se encontraban en el edificio al momento del suceso. Por su parte, la necropsia de ley determinará el estado previo de la víctima y confirmará las causas exactas del fallecimiento.

Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis; sin embargo, la investigación determinará si existe algún indicio de ilícito penal que involucre a terceros.