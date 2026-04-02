Resumen
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La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Surco-Barranco dispuso una serie de diligencias de investigación para determinar las circunstancias en las que un extranjero cayó de su departamento, ubicado en el piso 19 de un edificio multifamiliar en Barranco. Así lo comunicó el Ministerio Público, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter).
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