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Más de 60 hinchas de Alianza Lima quedaron heridos tras ser aplastados entrando al banderazo organizado por la barra del club | Foto: Julio Reaño/@photo.gec
Más de 60 hinchas de Alianza Lima quedaron heridos tras ser aplastados entrando al banderazo organizado por la barra del club | Foto: Julio Reaño/@photo.gec
Por Redacción EC

Este viernes, mediante sus redes sociales, el Club Alianza Lima descartó que el trágico accidente ocurrido la tarde de este viernes en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, haya sido provocado por deficiencias en la infraestructura del recinto.

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