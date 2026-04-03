Este viernes, mediante sus redes sociales, el Club Alianza Lima descartó que el trágico accidente ocurrido la tarde de este viernes en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, haya sido provocado por deficiencias en la infraestructura del recinto.

De acuerdo con su pronunciamiento, la institución blanquiazul precisó que, según los informes preliminares, el incidente que resultó en la muerte de un hincha y dejó a 39 heridos “no guarda relación con la caída de muros ni con fallas estructurales”.

Comunicado de Alianza Lima

En ese sentido, tras el suceso registrado durante el “banderazo” previo al clásico, la administración del club enfatizó su disposición para el esclarecimiento de los hechos, que vienen siendo investigados por las autoridades.

Por otro lado, el cuadro íntimo lamentó el accidente, que dejó muerta a un asistente de 39 años, con iniciales C.C.F.R. “Expresamos nuestras más sentidas condolencias, así como nuestra solidaridad con las personas que resultaron heridas”, indicaron.

Municipalidad de Lima señala que evento en Matute no contó con evaluación previa de seguridad exigida por norma para actividades con más de 3 mil asistentes



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Complementando la postura del club, el brigadier Marco Pajuelo, del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, respaldó que no hubo daños estructurales, pues tras revisiones preliminares, el estadio sigue intacto.

“No hay daño estructural, no ha habido ninguna pared que se haya caído, y nadie se ha caído a la fosa”, detalló la autoridad, calificando el evento como una situación fortuita generada en medio de una gran concentración de barristas.

Ministro de Salud confirma un fallecido, 39 heridos y cobertura SIS para todos los heridos en Matute



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En cuanto a la atención médica, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) trasladó a 12 de los 47 heridos al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, 15 al Dos de Mayo, 3 al de Emergencias Pediátricas en La Victoria, 1 al Instituto Nacional del Niño (Breña), 1 Hospital Hipólito Unanue, 5 a la clínica San Pablo y 2 al Hospital Grau, de EsSalud.

De otro lado, el titular de la cartera de Salud envió un mensaje de tranquilidad a las familias, indicando que “el equipo médico está brindando el tratamiento necesario de forma gratuita”.

Asimismo, indicaron que las investigaciones sobre las causas del incidente, ocurrió aproximadamente a las 6:30 p. m., “quedan en manos de la Policía y la Fiscalía de turno” y que “la mayoría de los diagnósticos son por policontusión, derivados de caídas o aplastamientos”.