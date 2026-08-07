Por Redacción EC

Universitario se metió a la final de la Copa Oro de la adidas Cup Lima Sub 16 tras imponerse con autoridad por 4-1 a Alianza Lima en la primera semifinal del torneo juvenil.

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