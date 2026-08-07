Universitario se metió a la final de la Copa Oro de la adidas Cup Lima Sub 16 tras imponerse con autoridad por 4-1 a Alianza Lima en la primera semifinal del torneo juvenil.

El equipo crema abrió el marcador a los 25 minutos gracias a un tiro libre ejecutado por Chuyes que se desvió en la barrera y terminó descolocando al arquero rival. Apenas dos minutos después, Silva amplió la ventaja con un potente remate dentro del área, confirmando el dominio merengue en el inicio del partido.

En el complemento, Universitario mantuvo el control del juego. A los 36’, nuevamente Chuyes apareció, esta vez con un disparo desde fuera del área que significó el tercer tanto del conjunto crema.

Alianza Lima intentó reaccionar rápidamente y encontró el descuento a los 38 minutos por medio de Bolzicco, quien definió frente al arco. Sin embargo, la respuesta de Universitario fue inmediata: Silva marcó su doblete a los 40’, empujando el balón sin marca y sentenciando el encuentro.

Con este resultado, Universitario clasifica a la gran final del torneo, donde enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Boca Juniors y Flamengo.