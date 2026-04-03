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Detienen a policías que habrían ingresado a la vivienda de dos ciudadanas para exigirles dinero a cambio de implicarlas en un delito de drogas. Foto: Facebook/composición GEC.
Detienen a policías que habrían ingresado a la vivienda de dos ciudadanas para exigirles dinero a cambio de implicarlas en un delito de drogas. Foto: Facebook/composición GEC.
Por Redacción EC

Cuatro agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron detenidos en Huaura, Lima Provincias, luego de ser acusados por extorsión, secuestro y cohecho. Ellos fueron identificados como los suboficiales Fernando Trigoso, Junior Paredes y Bryan Rodríguez, y el alférez Rubén Limay.

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