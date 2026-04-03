Cuatro agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron detenidos en Huaura, Lima Provincias, luego de ser acusados por extorsión, secuestro y cohecho. Ellos fueron identificados como los suboficiales Fernando Trigoso, Junior Paredes y Bryan Rodríguez, y el alférez Rubén Limay.

La investigación estuvo a cargo del Ministerio Público, y juntos con los efectivos de la PNP de Huaura lograron intervención de los agentes policiales, quienes, prestaban servicios en la Unidad de Servicios Especiales (USE).

El Ministerio Público aseguró que los efectivos seguirán detenidos mientras duren las investigaciones. Foto: Facebook/Diario Enfoques

De acuerdo a la información oficial del Ministerio Público, los efectivos habrían irrumpido violentamente en el domicilio de dos ciudadanas, el último 17 de marzo, a quienes les habrían exigido el monto de 10 000 soles, a cambio de no implicarlas en un delito de tráfico de drogas.

Según la Fiscalía, los detenidos se enfrentan a cargos graves por los presuntos delitos de cohecho pasivo en función policial, concusión, extorsión y secuestro.

El testimonio de una de las víctimas reveló que los agentes la habrían trasladado a la fuerza (secuestro) para que recogiera el dinero que estos le exigían. Fue liberada una vez que entregó lo solicitado.

La Fiscalía subrayó que en el operativo también participó la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT). Los efectivos permanecerán detenidos mientras duren las investigaciones.