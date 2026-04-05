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La Municipalidad de Lima y la Subgerencia de Turismo realizó el Concurso de Alfombras Florales por Semana Santa 2026. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)
La Municipalidad de Lima y la Subgerencia de Turismo realizó el Concurso de Alfombras Florales por Semana Santa 2026. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)
Por Redacción EC

La Plaza Mayor de Lima vuelve a ser escenario de un evento lleno de tradición, arte y fe con la realización del “Concurso de Palmas y Alfombras Florales – Semana Santa 2026”, organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Subgerencia de Turismo en el marco del Domingo de Resurrección.

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