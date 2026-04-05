La Plaza Mayor de Lima vuelve a ser escenario de un evento lleno de tradición, arte y fe con la realización del “Concurso de Palmas y Alfombras Florales – Semana Santa 2026”, organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Subgerencia de Turismo en el marco del Domingo de Resurrección.

Desde tempranas horas del domingo 5 de abril, diversas delegaciones se congregaron en el centro histórico de Lima para exhibir sus trabajos, luego de una intensa jornada que comenzó la noche anterior. El evento atrajo a visitantes y fieles que recorrieron los alrededores del frontis municipal.

La Municipalidad de Lima y la Subgerencia de Turismo realizó el Concurso de Alfombras Florales por Semana Santa 2026. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)

La Municipalidad de Lima y la Subgerencia de Turismo realizó el Concurso de Alfombras Florales por Semana Santa 2026. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)

Las alfombras florales, elaboradas en un 80% con flores naturales, destacaron por sus diseños cargados de simbolismo religioso y mensajes de fe, convirtiendo las calles en verdaderas obras de arte efímero.

Por su parte, las palmas evidenciaron el talento de artesanos y emprendedores locales, quienes mantienen vivas técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación, reforzando el valor cultural de esta celebración.

La Municipalidad de Lima y la Subgerencia de Turismo realizó el Concurso de Alfombras Florales por Semana Santa 2026. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)

La Municipalidad de Lima y la Subgerencia de Turismo realizó el Concurso de Alfombras Florales por Semana Santa 2026. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)

La Municipalidad de Lima y la Subgerencia de Turismo realizó el Concurso de Alfombras Florales por Semana Santa 2026. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)

Esta actividad forma parte del programa de Semana Santa en Lima, que incluye procesiones como la del Señor Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría, además de ferias gastronómicas y recorridos turísticos en el centro histórico.

Este concurso de alfombra florares no solo embellecieron las principales calles de Lima, sino también confirmó el compromiso que tienen los ciudadanos con las tradiciones y costumbres religiosas.