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Resumen

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Durante buena parte del siglo XX, la Semana Santa en Lima se vivía con una intensidad que se sentía en cada esquina. Desde el Domingo de Ramos, la ciudad despertaba temprano para la bendición de palmas, mientras que el Viernes Santo estaba marcado por el recogimiento: mujeres vestidas de negro —las llamadas “señoras de luto”— acudían a las iglesias como muestra de devoción y austeridad, en una época en la que incluso la vestimenta formaba parte del ritual. Hoy, esa fe no ha desaparecido, pero sí ha cambiado de forma: se despliega en la calle, se encarna en nuevos protagonistas y se sostiene también en gestos cotidianos, manteniendo viva una tradición que trasciende lo religioso y se afirma como parte de la identidad cultural de Lima.

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