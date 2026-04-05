Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una imagen del Viernes Santo, un 24 de marzo de 1967, cuando ya era una tradición arraigada las escenificaciones de la Pasión y muerte de Jesucristo en el distrito de Comas. Un ejemplo de devoción popular.
Una imagen del Viernes Santo, un 24 de marzo de 1967, cuando ya era una tradición arraigada las escenificaciones de la Pasión y muerte de Jesucristo en el distrito de Comas. Un ejemplo de devoción popular.
/ EL COMERCIO
Por Enrique Planas

En la Lima de fines del siglo XIX, Lunes, Martes y Miércoles Santos eran días de tristeza uniforme. Eran tiempos de ayuno y humillación, un inicio de semana despojado de todo aparataje religioso, que se activaba recién el jueves antes del mediodía, cuando los vecinos se dirigían a la Catedral para asistir a las ceremonias de la absolución de penitentes, la misa con bendición del crisma y el “plato fuerte”: el arzobispo lavando los pies de los pobres a la vista de todos. Frente al altar, los feligreses se arrodillaban, rezaban estaciones y meditaban los pasos de la Pasión de Jesús.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.