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Resumen

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(Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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Por Orlando Bardales

El plan de contraflujo vial implementado el domingo por la Municipalidad de Lima que amplió el número de carriles de la carretera Panamericana Sur en dirección a Lima contó con un gran despliegue policial y permitió el retorno ordenado y fluido de miles de veraneantes que dejaron la capital con motivo del feriado largo por Semana Santa.