El plan de contraflujo vial implementado el domingo por la Municipalidad de Lima que amplió el número de carriles de la carretera Panamericana Sur en dirección a Lima contó con un gran despliegue policial y permitió el retorno ordenado y fluido de miles de veraneantes que dejaron la capital con motivo del feriado largo por Semana Santa.

A diferencia de la ida, en la que cientos de vehículos quedaron atascados en un embotellamiento insoportable, esta vez el retorno a Lima después del feriado largo por Semana Santa se realizó con normalidad luego de la implementación del plan de contraflujo que amplió el número de carriles en la carretera Panamericana Sur desde el km 52, a la altura de La Chutana, en San Bartolo, hasta el km 10, en el puente Atocongo, en San Juan de Miraflores.

(Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Desde el Centro de Control de Villa, el burgomaestre Renzo Reggiardo, acompañado por representantes de Emape y la Policía Nacional, presentó ayer el balance del Plan Operativo por Semana Santa y los resultados del Plan Verano 2026 implementado con relativo éxito entre el miércoles 1 y el domingo 5 de abril. La autoridad reconoció que, en esta ocasión, se aplicaron algunos “ajustes” al plan inicial en beneficio de los usuarios.

“Desde un primer momento, contamos con el apoyo de unos 500 hombres [de la Policía Nacional] y básicamente de Tránsito para implementar esta labor que hemos venido desarrollando y que ha dado buenos resultados, a pesar de algunos ajustes que tuvimos que realizar, pero que, en términos generales, y ustedes lo han podido comprobar, la fluidez con la que se ha trasladado la gran cantidad de personas que han asistido a las playas”.

Desde tempranas horas, El Comercio verificó la presencia de cuellos de botella formados principalmente en torno a las playas Punta Hermosa, Punta Negra y la Antigua Panamericana Sur, en el tramo comprendido dentro del plan vial.

(Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

El desvío empezó a las 10 de la mañana a la altura del autódromo de La Chutana, donde la Municipalidad de Lima, con el apoyo de la Policía y del Serenazgo, habilitó dos carriles más a los tres con que cuenta la vía de sur a norte, lo que ayudó al tránsito libre de automóviles, buses y camiones.

La comuna limeña informó a través de sus redes sociales del despliegue de 115 operarios encargados de la canalización y de las zonas de transición en la vía. También se mencionó la instalación de 330 conos y 2.850 canalizadores para modificar temporalmente el sentido de la circulación. A lo largo del desvío, 20 camionetas de resguardo y auxilio vial, 5 grúas plataforma, 2 grúas de arrastre y 2 grúas pesadas estuvieron listas ante cualquier eventualidad.

Por la tarde, durante la conferencia de prensa ofrecida por el burgomaestre, el general Humberto Alvarado, Director de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional, destacó el despliegue de 500 efectivos en la Panamericana Sur, tanto en la víspera como el día del operativo. Expresó que no se registraron accidentes de consideración, salvo algunos inconvenientes vehiculares en la Antigua Panamericana Sur.

A su turno, el gerente general de Emape, Edgar Lara, informó que este año, se alcanzó un récord en la cantidad acumulada de vehículos que transitaron durante la Semana Santa por la Panamericana Sur: 245 mil. “Hemos tenido un día pico de 77 mil 61 unidades registradas con las cámaras y sistemas de control en el Peaje de Villa. El promedio diario era de 76 mil vehículos que pasaban por este punto”, agregó el alcalde Renzo Reggiardo. Esta vez, hubo previsión.

El burgomaestre expresó asimismo que, con el plan implementado, se logró reducir a la mitad el traslado de toda la masa vehicular con respecto a años anteriores, así como el tiempo de traslado desde Pucusana hasta Javier Prado.

¿Por qué el plan no funcionó con la misma eficacia en la salida?

“Hubo falta de información por parte de la Municipalidad y de Emape y falta de personal que dirigiera el tráfico”, opinó el gerente general de la Fundación Transitemos, Alfonso Florez. El experto declaró haber visto la vía adicional habilitada de norte a sur vacía el día miércoles por la noche debido justamente al desconocimiento y a la falta de presencia policial. También resaltó la falta de información respecto a la medida de no circulación de camiones por la vía el día en que se implementó el contraflujo.

Otro factor determinante de la congestión el día miércoles y jueves, opinó el especialista, habría sido el comunicado del Ministerio de Transportes de que la Carretera Central estaría cerrada por lo que los vehículos de carga procedentes de la sierra debían buscar vías alternas, como la Panamericana Sur.

El alcalde Reggiardo, en conferencia de prensa, coincidió con lo señalado por Florez, al afirmar que el anuncio del MTC, sumado a la suspensión del cobro de peajes en la Panamericana Sur, elevó sensiblemente el flujo vehicular.

El factor clave de la tecnología

Un recurso útil para facilitar el retorno seguro de los viajeros a la capital fue el empleo de 92 cámaras, 35 bodycams y un grupo de drones funcionando 24/7 a lo largo de la carretera. Los equipos, financiados con presupuesto municipal, estarán monitoreando de ahora en adelante cada uno de los puentes y tramos de la carretera, precisó Reggiardo.

El burgomaestre capitalino añadió que, con el concurso de la tecnología, la municipalidad viene implementando la nueva ordenanza de fiscalización y sanción a los vehículos infractores, imponiendo las respectivas fotopapeletas. “Todo se está registrando [con las cámaras], vamos a empezar a imponer las sanciones”, reiteró el alcalde.

Resaltó que la fiscalización también genera recursos que pueden ser reinvertidos en el mantenimiento y vigilancia de las vías.

Una vía limpia

Reggiardo Barreto acotó que, con la recaudación producto de las infracciones y sanciones impuestas, se viene financiando labores de mantenimiento de la carretera Panamericana Sur. En su declaración a la prensa, informó sobre el recojo de más de 1800 toneladas de residuos y el retiro de más de 10 mil toneladas de desmonte, con el fin de contar con “una vía limpia en términos generales”.

Sobre el monto que la municipalidad deja de percibir por el cobro de peajes luego del retiro voluntario de la empresa concesionaria, el alcalde expresó que la comuna ejecutó una carta fianza, la misma que se activa precisamente por el incumplimiento del contrato. Es así que la entidad financiera encargada depositó a favor de la comuna limeña, informó, 40 millones de dólares con los cuales se financia el plan ejecutado.