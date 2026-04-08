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Talento Grupo Internacional informó a El Comercio sobre la apertura de 2 mil plazas de empleo para peruanos en España, Alemania e Italia.
Talento Grupo Internacional informó a El Comercio sobre la apertura de 2 mil plazas de empleo para peruanos en España, Alemania e Italia.
/ TALENTO GRUPO INTERNACIONAL
Por Renzo Giner Vásquez

La exitosa migración de conductores peruanos al sector de transporte en España, parece haber sido apenas la llave que ha desbloqueado una enorme puerta de oportunidades para los connacionales en el Viejo Continente.

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