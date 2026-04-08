La exitosa migración de conductores peruanos al sector de transporte en España, parece haber sido apenas la llave que ha desbloqueado una enorme puerta de oportunidades para los connacionales en el Viejo Continente.

La empresa ibérica, con presencia en el país desde el 2021, Talento Grupo Internacional informó a El Comercio que actualmente se han abierto más de 2.000 plazas de trabajo para peruanos en España, Italia y Alemania.

“Son nuevos procesos que estamos abriendo. Inicialmente son proyectos que vienen a través de España y se trasladan al resto de Europa, gracias a una libre disposición de trabajadores en la Unión Europea llamada Eures. Básicamente un trabajador puede estar en España y ser desplazado a otros países del continente, según las necesidades de nuestros clientes”, explica a este Diario Diego Carbajosa, CEO y fundador de Grupo Talento Internacional.

En una entrevista previa, brindada a El Comercio el último diciembre, Carbajosa resaltaba cómo factores como el idioma, la religión y la base de principios y valores, sumado a acuerdos preferenciales de extranjería vigentes desde 1959, permitía a los peruanos tener una variedad de oportunidades laborales en el país ibérico.

Los rubros de construcción e industria, mantenimiento y técnica, y automotriz poseen una alta demanda, asegura Carbajosa. / Talento Grupo Internacional

En aquella oportunidad, este Diario dio cuenta sobre cómo el perfil de los conductores de autobuses peruanos habían desatado un auténtico boom ante la necesidad cada vez mayor por este tipo de plazas en dicho país.

Ahora, asegura Carbajosa, el abanico de ofertas se ha ampliado hacia los sectores de construcción e industria, mantenimiento y técnica, salud y automotriz.

“Perú es un país que tiene una formación profesional (equivalente a la instrucción técnica) adecuada y con la experiencia de empresas de otros países aplicando esa cultura de trabajo, eso lo hace una nación muy atractiva”, asegura el CEO de la consultora que ha destacado en el mercado por priorizar la migración laboral formal.

“Migrar no debería ser un acto de desesperación, sino una decisión estratégica de desarrollo. Nuestro rol es tender puentes reales con empresas serias en Europa”, agrega.

¿Cómo postular? Los interesados en las vacantes disponibles pueden iniciar su proceso de postulación a través de los canales oficiales de la empresa:

• Página Web: www.talentogrupointernacional.com • WhatsApp: +51 908 870 288 • Correo Electrónico: captacion@talentogrupointernacional.com • Redes Sociales: Formularios disponibles en TikTok, Facebook, Instagram y LinkedIn.

La consultora resaltó a El Comercio que sus procesos no exigen pagos a los postulantes y pidieron estar atentos ante los intentos de estafa que han identificado.

En el caso específico de transportistas, detalla Carbajosa, “se realiza una homologación de licencias en España, hay como cuatro documentos que se deben canjear, un examen práctico en vías abiertas y una certificación profesional en función de la fecha de expedición del brevete”.

Para los interesados en el sector salud, por otro lado, “tanto médicos como enfermeros requieren de una homologación previa que se hace de forma virtual en nuestras universidades de España, tiene un plazo de seis meses a dos años. Hasta que no la consiga ese profesional no viaja y una vez conseguida se continúa el proceso allá”.

Durante la conversación sostenida con El Comercio en diciembre, Carbajosa destacaba que los sueldos son entre tres y cuatro veces más altos que en el Perú, además del acompañamiento psicológico y la ayuda para conseguir alojamiento durante el primer año.

“Las empresas con las que trabajamos (en los otros países) también pasan por un proceso de selección, por lo que esas condiciones se mantienen. Es decir, un apoyo a la llegada, un alojamiento, anticipar los pasajes. Las empresas que están ahí son serias y cumplen esas condiciones”, señala el empresario.