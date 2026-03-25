Janet Vargas Chávez, una conductora de transporte informal, solicitó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) la anulación de una multa de S/ 16.500 impuesta en el distrito de Lurín.

En declaraciones a Exitosa Noticias, Vargas Chávez pidió al presidente del Consejo Directivo de la institución, David Hernández, retirar la sanción debido a su falta de recursos económicos.

“Soy madre soltera, con eso mantengo a mis hijos y lamentablemente me encontraron colectiveando (...) Me pusieron una papeleta que está fuera de mi alcance, no tengo ese recurso para poder pagar (...). Es mi única herramienta de trabajo. Por favor, apelo a su buen corazón (...) Me metería en un problema con las cuentas y con el dueño del carro. Corro el riesgo de perder el vehículo”, señaló en la entrevista del 21 de marzo.

La sanción fue aplicada el pasado 10 de marzo a las 11:44 a.m., luego de que fiscalizadores intervinieran a la trabajadora en la esquina de San Pedro mientras recogía pasajeros.

La multa, equivalente a tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT), se divide en S/ 11.500 para el propietario del automóvil y S/ 5.500 para la conductora.

Finalmente, Vargas Chávez manifestó su preocupación por la posibilidad de perder la unidad de transporte debido a las deudas y expresó su disposición para formalizar su servicio con el fin de evitar infracciones similares en el futuro. Actualmente, la normativa vigente de la ATU contempla sanciones de hasta 1 UIT para operadores que brinden servicios en modalidades no permitidas.

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