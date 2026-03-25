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Janet Vargas pide a la ATU anular multa por hacer taxi colectivo. (Exitosa noticias)
Janet Vargas pide a la ATU anular multa por hacer taxi colectivo. (Exitosa noticias)
Por Redacción EC

Janet Vargas Chávez, una conductora de transporte informal, solicitó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) la anulación de una multa de S/ 16.500 impuesta en el distrito de Lurín.

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