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Jhon Mathías Farfán Lara fue visto por última vez en un policlínico en Jesús María. (Difusión)
Jhon Mathías Farfán Lara fue visto por última vez en un policlínico en Jesús María. (Difusión)
Por Redacción EC

Jhon Mathías Farfán Lara, un joven de 18 años, es buscado intensamente por sus familiares tras perderse su rastro el pasado 20 de marzo en el distrito de Jesús María.

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