Jhon Mathías Farfán Lara, un joven de 18 años, es buscado intensamente por sus familiares tras perderse su rastro el pasado 20 de marzo en el distrito de Jesús María.

La última vez que se le vio fue aproximadamente a las 5:40 p.m. en las inmediaciones del Policlínico Peruano Japonés, lugar del cual se retiró de forma repentina tras una consulta médica.

De acuerdo con los testimonios recogidos, el ciudadano acudió al centro de salud junto a su madre por un malestar físico. Tras la evaluación del médico, quien indicó que el paciente se encontraba en buen estado, el joven mostró molestia y salió corriendo del establecimiento hacia la vía pública, perdiéndose contacto con él desde ese momento.

Jhon Mathías Farfán Lara fue visto por última vez en un policlínico en Jesús María. (Difusión)

Farfán Lara tiene una estatura de 1.68 metros, es de contextura delgada, tez mestiza y ojos castaño oscuro. Al momento de ser visto por última vez, vestía un pantalón de buzo color plomo, polo negro de manga larga o casaca negra con capucha, y sandalias azules. También se detalló que tiene el cabello largo hasta el hombro.

La familia ha interpuesto la denuncia respectiva ante las autoridades y sospecha que el joven podría estar enfrentando un cuadro de depresión. Ante esta situación, sus allegados han iniciado recorridos por cuenta propia en diversos sectores para obtener cualquier indicio que permita localizarlo a la brevedad.

Se invoca a la ciudadanía a colaborar con cualquier dato que ayude a determinar la ubicación actual de Jhon Mathías Farfán Lara llamando al teléfono 927 960 107. De igual manera, se puede brindar información directamente a la Policía Nacional del Perú a través de la línea gratuita 114.

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