El Gobierno formalizó este viernes el egreso y graduación de manera excepcional de 5.655 alumnos de las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú (PNP) a nivel nacional.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N° 002-2026-IN, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. El objetivo principal de esta disposición es fortalecer la operatividad policial frente a la inseguridad y garantizar el orden público.

Los nuevos efectivos pertenecen a la Promoción 2024-II “Protección Ciudadana” y culminarán su cuarto período académico durante el presente mes de marzo de 2026. El grupo de graduados incluye especialistas en las áreas de Orden y Seguridad, así como en Investigación Criminal.

Ministerio del Interior dispone el egreso de más de 5 mil nuevos policías.

Esta graduación anticipada se realiza bajo la figura legal de interés nacional, permitiendo la entrega de despachos antes de obtener el grado académico técnico.

La norma se sustenta en informes de la Dirección de Educación y Doctrina que señalan un alto índice de delincuencia y un incremento en la percepción de inseguridad ciudadana en el país. El documento oficial destaca el aumento de delitos de mayor connotación social, tales como el crimen organizado, homicidio, extorsión y robo agravado. Ante este escenario, la institución busca mitigar el riesgo para la convivencia pacífica y proteger los derechos fundamentales de la población.

De acuerdo con el Plan Estratégico de Capacidades de la PNP al 2030, existe actualmente un déficit de personal policial que afecta el cumplimiento de las funciones constitucionales de la institución. El mencionado plan establece la necesidad de un egreso constante de suboficiales para reducir la brecha de agentes en servicio. Por ello, la Dirección de Recursos Humanos sustentó la incorporación de este nuevo contingente como una medida para fortalecer la seguridad pública.

El decreto supremo cuenta con la rúbrica del presidente de la República, José María Balcázar, y del ministro del Interior, José Zapata.