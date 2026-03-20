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Policías egresan en marzo del 2026 y comenzarán a trabajar en materia de seguridad. (Foto: Andina)
Policías egresan en marzo del 2026 y comenzarán a trabajar en materia de seguridad. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Gobierno formalizó este viernes el egreso y graduación de manera excepcional de 5.655 alumnos de las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú (PNP) a nivel nacional.

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