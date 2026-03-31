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Resumen

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El estrés puede tener diversos efectos, desde agravar los brotes de acné hasta causar piel seca y sensible, aumentar el riesgo de infecciones y exacerbar o desencadenar afecciones como el eccema, la psoriasis y la urticaria.
El estrés puede tener diversos efectos, desde agravar los brotes de acné hasta causar piel seca y sensible, aumentar el riesgo de infecciones y exacerbar o desencadenar afecciones como el eccema, la psoriasis y la urticaria.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

¿Te mudas de casa y de repente te salen granos? ¿O terminas una relación y te empeora el eccema? Puede que no sea una coincidencia.

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