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En Japón casi el 30% de su población tiene más de 65 años, y el número de personas mayores que viven solas sigue aumentando.
En Japón casi el 30% de su población tiene más de 65 años, y el número de personas mayores que viven solas sigue aumentando.
/ Yakult Honsha
Por BBC News Mundo

Una mujer vestida de elegante traje azul marino y camisa azul claro pedalea con determinación por una tranquila calle residencial de Tokio. Son las 8:30 de la mañana pero ya hace un calor agradable, y agradece la visera a juego que le protege los ojos del sol de verano.

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