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La evidencia más antigua de ADN canino viene de un fragmento de cráneo de hace 15.800 años encontrado en Pinarbasi, en la actual Turquía, en Anatolia central.
La evidencia más antigua de ADN canino viene de un fragmento de cráneo de hace 15.800 años encontrado en Pinarbasi, en la actual Turquía, en Anatolia central.
/ Pixabay
Por Agencia AFP

¿De dónde vienen los perros y desde cuándo acompañan a las personas? Nuevos estudios sitúan su presencia en Europa hace casi 16.000 años, es decir 5.000 años antes de lo que estimaban investigaciones previas.

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