Resumen

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Las abejas utilizan el baile para comunicar con el resto de su panal la locación del néctar.
Las abejas utilizan el baile para comunicar con el resto de su panal la locación del néctar.
/ Dave/Pixabay
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Los humanos no son los únicos que actúan de forma diferente dependiendo de quien les observe, también las abejas melíferas bailan (y comunican) de forma más precisa cuanto más público tienen en la colmena, según constata una investigación.

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