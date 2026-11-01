Es usual que la falta de información sobre los enjambres de abejas puede generar temor y provocar reacciones inadecuadas cuando aparecen cerca de viviendas o espacios públicos de una ciudad. Por ello, especialistas advierten la importancia de conocer su comportamiento y aprender cómo actuar ante su presencia, sin molestarlas ni intentar retirarlas por cuenta propia. Este es el caso de un edificio ubicado en una comuna chilena, cuyos residentes se vieron sorprendidos por el hallazgo de cerca de 20 000 abejas. La presencia del enjambre en el interior de un ducto del inmueble generó preocupación entre los vecinos y motivó la intervención de especialistas, quienes se encargaron de retirarlo y poner a salvo a los insectos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

EXPERTOS RESCATAN CERCA DE 20 000 ABEJAS EN UN EDIFICIO RESIDENCIAL EN CHILE

Alrededor de 20 000 abejas sorprendieron a los vecinos de un edificio ubicado en Macul, Chile, tras instalarse en un ducto de aguas pluviales del piso 19. El enjambre llegó al lugar como parte de la “enjambrazón”, un fenómeno natural que suele producirse durante la primavera y el verano en el país sureño. Por su parte, el bioquímico e investigador Enrique Mejías Barrios aclaró que la presencia de estos animales responde a un proceso natural de reproducción y búsqueda de un nuevo espacio. Por ello, señaló que no deben considerarse una plaga y que estos insectos no son agresivos por naturaleza.

“Las abejas no colonizan por azar. Cuando la colmena matriz alcanza su capacidad máxima o entramos en temporadas de primavera y verano, la reina vieja abandona el nido con cerca de la mitad de las obreras para buscar un nuevo hogar. En la ciudad, los ductos de agua, entretechos o muros dobles simulan la oscuridad y protección que antes hallaban en los huecos de árboles viejos”, explicó el doctor para Mega Noticias. La noticia se dio a conocer gracias a un video compartido por Fabián Rosales, uno de los dos apicultores que participaron en el traslado del enjambre hacia un lugar más seguro, conforme comparte Bio Bio.

¿QUÉ DICEN LOS CIENTÍFICOS SOBRE LOS CAMBIOS EN EL ADN DE LOS PERROS QUE VIVEN CERCA A CHERNÓBIL?

A través de un estudio publicado en la revista científica Genes, se reveló que los perros que viven cerca de la central nuclear de Chernóbil presentan diferencias genéticas respecto a aquellos que habitan en la ciudad, situada a 16 kilómetros. De acuerdo con los investigadores, buscan determinar si estas variaciones responden a procesos de selección natural o deriva genética, y si podrían estar vinculadas con su adaptación a un entorno contaminado por radiación en la zona.

Así, la comparación del ADN de los perros de Chernóbil con el de otras poblaciones no evidenció una pérdida de diversidad genética que permita explicar los cambios mediante la deriva genética. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que la selección natural podría estar influyendo en la evolución de estos animales y en su adaptación al entorno contaminado. Sin embargo, todavía no se puede confirmar que estos sean consecuencia directa de la exposición a la radiación, conforme comparte La Razón.