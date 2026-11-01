Por Redacción EC

Es usual que la falta de información sobre los enjambres de abejas puede generar temor y provocar reacciones inadecuadas cuando aparecen cerca de viviendas o espacios públicos de una ciudad. Por ello, especialistas advierten la importancia de conocer su comportamiento y aprender cómo actuar ante su presencia, sin molestarlas ni intentar retirarlas por cuenta propia. Este es el caso de un edificio ubicado en una comuna chilena, cuyos residentes se vieron sorprendidos por el hallazgo de cerca de 20 000 abejas. La presencia del enjambre en el interior de un ducto del inmueble generó preocupación entre los vecinos y motivó la intervención de especialistas, quienes se encargaron de retirarlo y poner a salvo a los insectos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Merlín IA

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