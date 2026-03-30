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Este nuevo cambio se enmarca en el proyecto de renovación del asistente de Siri, que lleva meses retrasándose, y que se espera que llegue junto a la actualización del sistema operativo iOS 27. (Foto de Philippe LOPEZ / AFP)
Este nuevo cambio se enmarca en el proyecto de renovación del asistente de Siri, que lleva meses retrasándose, y que se espera que llegue junto a la actualización del sistema operativo iOS 27. (Foto de Philippe LOPEZ / AFP)
/ PHILIPPE LOPEZ
Por Agencia Europa Press

Apple está planeando abrir Siri y Apple Intelligence a servicios de terceros a través de una nueva sección enfocada a las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) dentro de la propia App Store.

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