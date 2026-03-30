Apple está planeando abrir Siri y Apple Intelligence a servicios de terceros a través de una nueva sección enfocada a las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) dentro de la propia App Store.

Este nuevo cambio se enmarca en el proyecto de renovación del asistente de Siri, que lleva meses retrasándose, y que se espera que llegue junto a la actualización del sistema operativo iOS 27, que será presentado en su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de junio.

Con esta apertura, los de Cupertino tratan de sacar un mayor provecho al ‘hardware’ de Apple y controlar más su ecosistema, de forma que puedan aumentar sus ingresos gracias a las aplicaciones impulsadas por IA dentro de la App Store, con las que ya ganaron cerca de 900 millones de dólares en 2025.

Concretamente, la nueva función ‘Extensiones’ de iOS 27 permitirá a los usuarios instalar ‘chatbots’ de terceros, aparte de ChatGPT, y utilizarlos dentro de Siri. Para ello, se creará una nueva sección enfocada a estos servicios de terceros de IA dentro de la propia App Store, según ha adelantado el periodista especializado de Bloomberg Mark Gurman.

No obstante, Gurman ha matizado que esta nueva estrategia es independiente del acuerdo de Apple con Google, por el que la renovación de Siri y los servicios de IA propios estarán basados en Gemini.

Con esta nueva función, los usuarios podrán ajustar específicamente qué inteligencia artificial emplear para cada tarea sin necesidad de dejar de trabajar con el asistente de Apple.