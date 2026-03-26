El Gobierno de José María Balcázar designó al exministro del Interior, Hugo Alberto Begazo de Bedoya, como presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

El 24 de febrero, Balcázar había nombrado a Begazo como ministro del Interior, pero menos de un mes después, realizó cambios en esa cartera y nombró a su sucesor, José Zapata Morante.

La Resolución Suprema N.º 123-2026-PCM -publicada este jueves en el diario oficial El Peruano- lleva las firmas del presidente Balcázar y el titular del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez.

Designación de Hugo Begazo como jefe de Devida

Según consignó Palacio de Gobierno el día de su juramentación como ministro, entre el 2014 y el 2016, Begazo asumió como jefe del Frente Policial Cajamarca, “donde encabezó operaciones contra la minería ilegal”. Entre el 2016 y 2017, fue designado como jefe de la Región Policial Lima.

La norma también acepta la renuncia de Berthin Enrique Gómez Vela, quien se desempeñaba en el cargo desde su nombramiento en 2025. El Ejecutivo le expresó su reconocimiento por los servicios prestados durante su gestión.