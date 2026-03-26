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Hugo Begazo, exministro del interior de Balcázar, es el nuevo titular de Devida. (Foto: Presidencia)
Hugo Begazo, exministro del interior de Balcázar, es el nuevo titular de Devida. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

El Gobierno de José María Balcázar designó al exministro del Interior, Hugo Alberto Begazo de Bedoya, como presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

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