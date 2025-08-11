Durante su visita oficial a Indonesia, la presidenta Dina Boluarte presentó al Perú como una “nación estable”, abierta a la inversión y como una oportunidad única para participar en el principal centro logístico y coordinador de las rutas mercantiles en el Pacífico sudamericano.

“El Perú ofrece seguridad jurídica, disciplina macroeconómica y rentabilidad social para sus inversiones”, señaló la mandataria durante el Foro de Negocios Perú-Indonesia.

Asimismo, afirmó que su gobierno está sentando las bases para que, en el mediano plazo, el Perú se consolide como el principal centro logístico y eje coordinador de las rutas mercantiles del Pacífico Sur.

Boluarte Zegarra presentó una cartera de proyectos de inversión en infraestructura, incluyendo proyectos ferroviarios y 22 proyectos de irrigación, con una inversión estimada de más de U$S67.000 millones.

La presidenta también expresó el interés de Perú por obtener el certificado Halal, con el apoyo de Indonesia. Con esta certificación los productos peruanos podrán ingresar a nuevos mercados musulmanes.

En el encuentro empresarial, también participaron el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia (KADIN), Anindya Bakrie, la viceministra del Ministerio de Comercio de Indonesia, Dyah Roro Esti Widya Putri, los ministros de Comercio Exterior y Turismo; Economía y Finanzas; Desarrollo Agrario y Riego; y Relaciones Exteriores del Perú.

Suscribe acuerdo

Posteriormente, Dina Boluarte suscribió hoy el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre el Perú e Indonesia, en el marco de la visita oficial que cumple en ese país y donde se reunió con su homólogo, Prabowo Subianto.

Seguidamente, la mandataria informó que se adoptó la Declaración Conjunta entre la República de Indonesia y el Perú, con motivo de la conmemoración de los 50 años de relaciones diplomáticas.

Asimismo, se suscribió el Memorándum de Entendimiento entre la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y la Junta Nacional de Narcóticos de Indonesia, orientado a la cooperación técnica en la lucha contra la producción, elaboración y tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sus precursores.

Como parte de su agenda, Boluarte Zegarra visitó el Parlamento de Indonesia, donde se reunió con la presidenta de la Cámara de Representantes, Puan Maharani.