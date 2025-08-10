La presidenta de la República, Dina Boluarte, arribó este domingo a Yakarta, capital de Indonesia, donde fue recibida con honores militares, dando inicio a su visita de Estado al país asiático.

El Congreso de la República autorizó su salida del país el pasado viernes 1 de agosto, con 48 votos a favor, 28 en contra y una abstención, para viajar del 5 al 12 del presente mes. Este es el décimo viaje internacional que realiza Boluarte desde que asumió la presidencia.

Agenda presidencial incluye reuniones con autoridades indonesias, foro empresarial y firma de acuerdos estratégicos. (Foto: Presidencia del Perú)

Acompañada por el canciller Elmer Schialer, la mandataria cumplirá una agenda centrada en promover inversiones y fortalecer la política exterior. Entre las actividades programadas figura su participación en el Foro de Negocios Perú–Indonesia “Unlocking Bilateral Growth: Strengthening Indonesia–Perú Partnership through CEPA”, además de una visita a la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia.

Visita de Dina Boluarte a Indonesia busca fortalecer relaciones bilaterales, atraer inversiones y ampliar exportaciones peruanas. (Foto: Presidencia del Perú)

Asimismo, se reunirá con el presidente indonesio, Prabowo Subianto, en el Palacio Presidencial, y con la presidenta de la Cámara de Representantes del Parlamento de Indonesia. Durante estas reuniones, se contempla la firma de acuerdos en materia de economía integral y exportaciones.

Finalmente, la jefa de Estado sostendrá un encuentro con el secretario general de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), reforzando así los vínculos diplomáticos y comerciales del Perú en el sudeste asiático.