Presidenta Dina Boluarte inicia visita oficial a Indonesia para fortalecer lazos bilaterales. (Foto: Presidencia del Perú)
Redacción EC
Redacción EC

La presidenta de la República, , arribó este domingo a Yakarta, capital de , donde fue recibida con honores militares, dando inicio a su visita de Estado al país asiático.

LEE: El APRA se eriza, una crónica de Fernando Vivas

El el pasado viernes 1 de agosto, con 48 votos a favor, 28 en contra y una abstención, para viajar del 5 al 12 del presente mes. Este es el décimo viaje internacional que realiza Boluarte desde que asumió la presidencia.

Agenda presidencial incluye reuniones con autoridades indonesias, foro empresarial y firma de acuerdos estratégicos. (Foto: Presidencia del Perú)
Acompañada por el canciller , la mandataria cumplirá una agenda centrada en promover inversiones y fortalecer la política exterior. Entre las actividades programadas figura su participación en el Foro de Negocios Perú–Indonesia “Unlocking Bilateral Growth: Strengthening Indonesia–Perú Partnership through CEPA”, además de una visita a la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia.

Visita de Dina Boluarte a Indonesia busca fortalecer relaciones bilaterales, atraer inversiones y ampliar exportaciones peruanas. (Foto: Presidencia del Perú)
Asimismo, se reunirá con el presidente indonesio, Prabowo Subianto, en el Palacio Presidencial, y con la presidenta de la Cámara de Representantes del Parlamento de Indonesia. Durante estas reuniones, se contempla la firma de acuerdos en materia de economía integral y exportaciones.

MÁS:Más de 9.000 candidaturas para las Elecciones 2026: Alianzas no logran reducir fragmentación partidaria

Finalmente, la jefa de Estado sostendrá un encuentro con el secretario general de la (ASEAN), reforzando así los vínculos diplomáticos y comerciales del Perú en el sudeste asiático.

