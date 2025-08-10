La presidenta de la República, Dina Boluarte, arribó este domingo a Yakarta, capital de Indonesia, donde fue recibida con honores militares, dando inicio a su visita de Estado al país asiático.
El Congreso de la República autorizó su salida del país el pasado viernes 1 de agosto, con 48 votos a favor, 28 en contra y una abstención, para viajar del 5 al 12 del presente mes. Este es el décimo viaje internacional que realiza Boluarte desde que asumió la presidencia.
Acompañada por el canciller Elmer Schialer, la mandataria cumplirá una agenda centrada en promover inversiones y fortalecer la política exterior. Entre las actividades programadas figura su participación en el Foro de Negocios Perú–Indonesia “Unlocking Bilateral Growth: Strengthening Indonesia–Perú Partnership through CEPA”, además de una visita a la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia.
Asimismo, se reunirá con el presidente indonesio, Prabowo Subianto, en el Palacio Presidencial, y con la presidenta de la Cámara de Representantes del Parlamento de Indonesia. Durante estas reuniones, se contempla la firma de acuerdos en materia de economía integral y exportaciones.
Finalmente, la jefa de Estado sostendrá un encuentro con el secretario general de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), reforzando así los vínculos diplomáticos y comerciales del Perú en el sudeste asiático.
