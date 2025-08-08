¿Por qué se ventila este tema ahora en un año electoral?
Debería haber surgido en 2017 y con el presidente de esa época. Entonces, la pregunta es: ¿por qué en 2017 no surgió? El tiempo que ha pasado ha deteriorado las posibilidades de una negociación común. El Tratado de Río de Janeiro establece una instancia de concertación bilateral que se diseñó precisamente para este tipo de problemas. El surgimiento de islas, por los movimientos del río, hace que haya una especie de frontera móvil y por tanto la necesidad de un acuerdo cada vez que aparece un problema de estos. Eso no se hizo en el 2017.
Pero el tema se hace público cuando el país está en un ciclo de campaña…
Esto no tiene que ver con las elecciones en Colombia, ni con cuestiones en Colombia, sino con una decisión unilateral del Perú que hace poco, en junio, declaró como territorio peruano a través de una ley peruana lo que se denomina isla Santa Rosa. Eso no tiene que ver conmigo. Pero la pregunta es por qué ellos hicieron eso por ley de manera unilateral. El Tratado de Río de Janeiro, que es 1934, establece que la aparición de nuevas islas, como en este caso, tiene que asignarse a algunos de los países por mutuo acuerdo.
¿Eso se ha hecho antes?
Antes la geografía era diferente. Por ejemplo, la isla Chinería efectivamente queda colindante y se asignó al Perú, así como otras islas se asignaron a Colombia. Pero lo de ahora se desencadena por el hecho unilateral de Perú, sin concertación con Colombia y sin que se diera una reunión en la que Colombia hubiera aceptado eso. Por ley decidieron hacer la isla Santa Rosa territorio del Perú.
¿Por qué con la Venezuela de Nicolás Maduro fluye más el diálogo que con el Perú de Diana Boluarte?
El tema de los tratados de fronteras con Venezuela, y es algo que es anterior a nuestro gobierno, ha tenido etapas difíciles como en Los Monjes o Castilletes, por poner unos ejemplos del pasado y que han tenido un proceso largo. Pero hay muchos temas sin solución, y todos están o estuvieron en trámites diplomáticos. Nunca estalló una guerra entre Colombia y Venezuela, a pesar de que mucha gente quería. Y ahora estamos examinando un tema en el río Arauca, similar, porque el río también se mueve. En esto las pruebas son fundamentales, porque se puede ir a tribunales internacionales, aunque en este caso todavía no estamos hablando de eso, pero es una posibilidad. Y son pruebas científicas.
¿Se mantienen los canales diplomáticos?
Pues está el caso con Nicaragua, ya que con la pregunta anterior se pone un manto ideológico. Quien frenó a Nicaragua fuimos nosotros. ¿Quién más? A los gobiernos uribistas y santistas, es decir a todos los gobiernos de este siglo, Nicaragua les logró ganar mar que era de Colombia. El único que detuvo eso fue este gobierno. Entonces, ¿dónde queda la ideología? Yo creo que (Pedro) Castillo hubiera hecho un diálogo, Boluarte no. Pero además es una decisión del Congreso, por la que tampoco voy a echarle la culpa a la jefa de Gobierno, porque no tengo el itinerario del proyecto de ley. Es una decisión del Congreso peruano, que rompe unilateralmente el tratado de Río de Janeiro.
Presidente, ¿esto es o fue una provocación?
Sí, esperando que Colombia haga lo de siempre, que es quedarse callada porque desde el 2017 no hubo una acción más contundente. Desde el 2017 venía un proceso en el cual, sin consultar con nosotros, existió una situación anómala. La isla Santa Rosa nació; eso que dicen de que siempre fue peruana, eso no es cierto; entonces, no era peruana. Nadie vivía ahí, no existía. Existía y era habitada desde 1929, por lo menos, la isla Chinería, pero no hay que confundirla con la isla Santa Rosa. Se han venido pegando y ahí está la dificultad. La posición peruana consiste en decir que la isla Santa Rosa es una extensión de la isla de Chinería.
¿Esa provocación tiene algún sustento?
Sobre la isla de Chinería, lo que es el recorrido de su vida, se habló que era de Perú, porque eso es de Perú; nosotros aceptamos que eso fuera de Perú. La isla Santa Rosa es diferente, es del extremo sur de la isla Chinería, separada en el río; ahí empezó a aparecer la isla Santa Rosa y paulatinamente, como eso se está secando, el río va bajando su nivel y empieza a aparecer una especie de puente por poco tiempo, de baja profundidad, que pega a la isla con Chinería. Pero la isla que llaman Santa Rosa no existía antes; luego todo eso que se dice de que había peruanos antes, no es cierto.
¿Estaría abierto a un plebiscito para que la gente defina este asunto?
No, no es por plebiscito. Lo que dice el tratado es que en una comisión mixta, que tiene un nombre larguísimo, se toman las decisiones por consenso. Así se da un acuerdo entre los dos países, pero no pasa por plebiscito. Y tampoco pasaba por ley; la ley sería posterior al acuerdo. Esto pasaba por un acuerdo entre los dos gobiernos, y eso precisamente no pasó.
¿Cuál es la consecuencia inmediata de la declaración de Estado que emitió?
En este momento es la reunión, que se va a dar en septiembre. El Gobierno peruano no había aceptado eso hasta el miércoles; lo primero que va a haber es eso, que es la primera instancia por protocolo del Tratado de Río de Janeiro, que se firmó después de una guerra real, una guerra de verdad entre Perú y Colombia.
¿Y qué va a pasar de aquí a esas reuniones?
Pues ellos seguirán; este jueves había un helicóptero y una lancha artillada. Ellos indudablemente tomaron la isla unilateralmente; la tomaron, no es que fuera de ellos antes. Y ya pondremos las cartas sobre la mesa en esa reunión de la comisión mixta.
¿Qué información tiene de ese hecho que denuncia del helicóptero y la lancha artillada?
Lo que pasa es que ante la noticia de que yo llego a aquí para celebrar el 7 de agosto, en un acto que obviamente es de reivindicación de soberanía nacional, ellos responden metiendo militares en la isla. Eso es lo que pasó. Fue una comisión del Gobierno de ellos, en helicóptero, y salió una lancha artillada; no sé qué más hay.
¿Tiene pensado hacer presencia usted, presidente, en isla Santa Rosa o cerca?
No. Ya sería un acto de guerra y todavía quiero evitar la guerra.
¿Cuál es el origen de los constantes desencuentros con el Gobierno del Perú en general, y con el de Diana Boluarte en particular?
Yo no quiero hablar de política interna del Perú, porque complico la situación. Pero mi posición ha sido clara desde el comienzo del problema peruano, y es el pueblo peruano el que debe resolver, no el Gobierno de Colombia; ni constitucionalmente estamos facultados para eso.
¿Reconoce a Diana Boluarte como presidenta de Perú?
A los presidentes nos reconoce es el pueblo; o no nos reconoce. A ellos se deben. La legitimidad nace de su propio pueblo.
¿Es el momento de volver a tener embajador en Perú?
Todo depende de la solución a este problema, que por ahora es diplomático.
¿Qué es lo que está perdiendo Colombia?
El problema es a partir de que se seca el brazo (del río) y no se acoge lo que el tratado dijo, que es que la frontera es la línea que junta el fondo más profundo del río; claro, el fondo más profundo del río puede variar y siempre hay que hacer batimetría para eso y es la razón de que haya una comisión mixta. Y la línea más profunda ya no pasa por el brazo que está aquí, pasa al sur de las islas.
Entonces, si nosotros no nos movemos a ratificar lo que dice el tratado, esas islas por desecamiento del brazo van a quedar pegadas terrestremente; dejarán de ser islas, se juntan a la parte continental y Colombia tendría una frontera terrestre con Perú, y esa frontera terrestre aislaría a Colombia del río Amazonas; nosotros no queremos separarnos del río Amazonas.
Es de los ríos más importantes de la región…
Es el río principal de la Amazonia, es el más grande de América, tiene una vida en sí mismo; conecta con el Atlántico, recorre prácticamente territorio peruano, colombiano, ecuatoriano y brasileño. Entonces, eso es una pérdida estratégica, y no es cualquier pérdida; no es la pérdida de una isla como lo quieren hacer ver. Es que si ahí viven peruanos o no, pues el tratado no dice eso, porque peruanos también viven aquí y no los vamos a expulsar tampoco.
¿Es un momento en que el país se puede unir en torno a este propósito?
Pues debería. Pero este proceso es más largo que hoy y va a sobrepasar al Gobierno. Estos pasos se llevan meses; y si llegamos a un escenario de una demanda internacional, pues años, como pasó con San Andrés. Esto va a sobrepasar varios gobiernos adelante. Lo que pasa es que entra el conflicto, porque hacia atrás, el conflicto no existía para nadie. Y existía. El peligro cada vez era mayor. Colombia está viendo desaparecer su acceso al río Amazonas. Si ven el muelle de Leticia, el agua está a medio kilómetro de la tierra. Todo se está secando. Es un tema climático. El muelle se ha tenido que expandir medio kilómetro, y eso continúa.
¿Se puede perder ese muelle?
Cuando se seque completamente el brazo, ese muelle no tiene sentido. Y no solo el muelle, porque lo que sigue es territorio peruano hoy por hoy, lo que queda sin sentido es Leticia, que es la capital de toda la zona sur, única, que tenemos en el Amazonas.
¿El Congreso e incluso la oposición deberían rodearlo en este tema?
Y a quien sea presidente adelante, porque esto no va a terminar conmigo. Esto no se va a solucionar antes, a menos que haya un golpe democrático en la cabeza y en el espíritu de los congresistas peruanos.
¿Pueden reversar la ley?
O que se caiga esa ley, pero cuando aparecen los nacionalismos esto ya no es tan fácil.
El expresidente del Congreso de la República, José Williams Zapata explicó en su cuenta de X (ex Twitter) lo siguiente:
Con relación a las declaraciones del Presidente Gustavo Petro:
Se creó el distrito de Santa Rosa de Loreto por un proyecto de ley del Ejecutivo, aprobado por el Congreso. Dicho distrito es una prolongación natural de la isla de Chinería, la misma que, conforme al Tratado de Salomón-Lozano (1922), y los trabajos demarcatorios de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites, corresponde al Perú.
Santa Rosa es territorio peruano con presencia del Estado y peruanos desde hace décadas.
Mediante una nota de prensa, el Gobierno peruano manifestó su posición con respecto a las declaraciones de Gustavo Petro. En el comunicado se precisa que "el ejercicio de jurisdicción en dicho territorio corresponde de manera incuestionable a la República del Perú, en virtud de los tratados interamericanos y bilaterales, en particular el Tratado de Límites Salomón-Lozano de 1922 y el Tratado de Navegación, Comercio y Límites de 1934”.
Las declaraciones de Gustavo Petro generaron rechazo en congresistas peruanos. Alejandro Muñante (Renovación Popular) indicó: "El presidente de Colombia, Gustavo Petro, como todo comunista y exguerrillero, pretende legitimarse ante su población, creando un conflicto donde no existe y yo llamo la atención a los ciudadanos y hermanos colombianos que no se dejen sorprender".
El presidente Gustavo Petro, en un diálogo en Leticia con The New York Times, El País de España y El Espectador, explicó la ruta que desde este 7 de agosto emprendió Colombia para enfrentar lo que dijo fue una “provocación” de Perú al desplegar su presencia en isla Santa Rosa. Advirtió que se puede perder el acceso al río Amazonas y que este asunto no está relacionado con las elecciones de 2026.