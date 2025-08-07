La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) solicitó este jueves al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú emitir de inmediato una nota diplomática de protesta al gobierno de Colombia, en respuesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la soberanía de la isla Santa Rosa.

En un comunicado, la ANGR pidió que se rechacen “de manera categórica” las afirmaciones del mandatario colombiano y se reafirme que los límites fronterizos entre ambos países fueron establecidos en el Tratado Salomón–Lozano, suscrito el 24 de marzo de 1922.

Asimismo, exigió al gobierno de Colombia emitir una aclaración oficial “a fin de evitar interpretaciones erróneas que puedan afectar la buena relación bilateral” y solicitó convocar al embajador colombiano en Lima para transmitirle el rechazo del Estado peruano a cualquier insinuación que cuestione la integridad territorial.

La ANGR ratificó su compromiso con el respeto al derecho internacional y la diplomacia, y expresó su confianza en que el Ejecutivo actuará “con firmeza y prudencia” para garantizar la soberanía nacional, la estabilidad de las relaciones exteriores y la seguridad en las zonas fronterizas.

Finalmente, expresó su respaldo a las autoridades regionales y locales en los territorios involucrados y llamó a la unidad nacional “frente a cualquier amenaza o intento de vulnerar la integridad” del territorio peruano.