Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gobernadores saludan designación de Miralles y demandan acciones técnicas inmediatas. (Foto: Presidencia)
Gobernadores saludan designación de Miralles y demandan acciones técnicas inmediatas. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) saludó la conformación del nuevo gabinete encabezado por Denisse Miralles y demandó acciones técnicas inmediatas para destrabar proyectos y reactivar las obras paralizadas en las regiones, en medio de la emergencia por el Fenómeno El Niño Costero.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.