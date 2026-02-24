La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) saludó la conformación del nuevo gabinete encabezado por Denisse Miralles y demandó acciones técnicas inmediatas para destrabar proyectos y reactivar las obras paralizadas en las regiones, en medio de la emergencia por el Fenómeno El Niño Costero.
“La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales saluda al Gabinete liderado por Denisse Miralles y espera acciones técnicas inmediatas para destrabar proyectos y reactivar las obras paralizadas en las regiones”, señala el pronunciamiento difundido tras la juramentación.
El nuevo Consejo de Ministros quedó conformado con 12 ministros de Estado nuevos y seis ratificados en sus cargos, además de la propia Miralles, quien se desempeñó anteriormente como titular del Ministerio de Economía y Finanzas.
Los 19 integrantes del gabinete acompañarán en su gestión al presidente de la República, José María Balcázar, quien juró el pasado 18 del presente mes como jefe del Estado, luego de que el cargo quedara vacante tras la censura del congresista José Jerí, en cumplimiento del orden constitucional.
Desde las regiones, la ANGR expresó su expectativa de que el Ejecutivo convoque a los gobernadores para coordinar medidas urgentes frente a la emergencia climática y garantizar la continuidad de proyectos de inversión pública clave para el desarrollo descentralizado.
