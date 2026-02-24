Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Este es el comunicado con el que la Presidencia anunció a Hernando de Soto como nuevo titular del Consejo de Ministros para el gobierno de José María Balcázar.
Según adelantó El Comercio, hasta el momento serían ratificados los ministros de Economía, Dennisse Miralles, y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, ambos nombrados por el ahora censurado mandatario José Jerí.
La ceremonia se realizará este martes, en un horario todavía por confirmar, en Palacio de Gobierno. Después de la juramentación de Hernando de Soto, harán lo propio los ministros que formarán parte de su Gabinete.
El economista peruano Hernando de Soto jurará hoy, martes 24 de febrero, como nuevo presidente del Consejo de Ministros en el gobierno izquierdista de José María Balcázar.
Lesly Shica, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, presentó su carta de renuncia al cargo y no formará parte del Gabinete de Hernando de Soto.