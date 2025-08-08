Eduardo Arana anunció nota de protesta por sobrevuelo de avioneta colombiana. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Eduardo Arana anunció nota de protesta por sobrevuelo de avioneta colombiana. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Redacción EC
Redacción EC

El Gobierno detectó la incursión irregular de un avión militar de en territorio peruano cuando una comitiva liderada por el presidente del Consejo de Ministros, , visitaba la isla Santa Rosa de Loreto.

El hecho ocurrió en la visita de este 7 de agosto, cuando Eduardo Arana y otros ministros, con autoridades militares y policiales, visitaban a la ciudadanía en el distrito de Santa Rosa, mientras que al otro lado de la frontera, en la ciudad de Leticia, el presidente colombiano Gustavo Petro participaba en una ceremonia oficial.

Este viernes, Eduardo Arana dijo que fueron sorprendidos por el sobrevuelo de la mencionada aeronave sin autorización por parte del Perú.

“El Gobierno inmediatamente dispuso que se requieran las explicaciones por los canales tanto militares como diplomáticos. Este es un hecho que nos causó primero sorpresa y luego indignación, porque como acabo de expresar, no tuvimos conocimiento oficial del ingreso de esa nave”, comentó ante la prensa.

