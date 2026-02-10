Maltrato en Chimbote: Policía detiene a padres acusados de fracturar brazos y pierna de su bebé

Resumen
Espeluznante maltrato infantil. En Chimbote, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a una pareja de padres de familia acusada de fracturar piernas y brazos a su menor hija de apenas un solo mes de vida. Fueron los médicos del hospital regional Eleazar Guzmán, quien detectaran lesiones graves en la menor y de inmediato llamaron a las autoridades.
