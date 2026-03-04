El regreso al colegio marca uno de los momentos más significativos para miles de familias peruanas. No se trata solo de comprar útiles nuevos, alistar uniformes o preparar loncheras desde muy temprano. Se trata, sobre todo, de una etapa llena de emociones: entusiasmo, nervios, ilusión e incluso incertidumbre.

Es un punto de partida que nos invita a comenzar de nuevo, a plantearnos metas y a reforzar aprendizajes que van mucho más allá de lo académico.

Antes de nuestras responsabilidades profesionales, somos padres y madres. Y como tales, sabemos lo que el inicio del año escolar significa para un niño: enfrentarse cada día a pequeños —y grandes— desafíos.

Por eso es importante recordar que, más allá de los uniformes bien planchados y de los libros en la lista de útiles, existe otra lista que no tiene precio.

Es recordar que la curiosidad abre puertas y que hacer preguntas es parte esencial del aprendizaje. Es entender que ser valiente no significa no tener miedo, sino intentarlo aun cuando haya nervios. Es atreverse a levantar la mano, acercarse a un compañero nuevo o participar en clase. Es aprender que no está solo, que siempre habrá alguien dispuesto a acompañar y escuchar. Y quizá lo más importante: descubrir que pedir ayuda está bien, que es parte natural de crecer y fortalecerse.

Estos mensajes pueden parecer simples; sin embargo, tienen un impacto profundo en la construcción de la autoestima y la seguridad de los más pequeños. Cuando un niño internaliza estas ideas, no solo mejora su desempeño escolar; desarrolla herramientas emocionales que lo acompañarán toda la vida.

Un desayuno antes de salir al colegio puede convertirse en un espacio para reforzar la confianza: una conversación breve, una palabra de aliento, un “confía en ti”. Son gestos pequeños que construyen seguridad día tras día.

Porque detrás de cada niño que cruza la puerta del colegio hay una familia que también vive su propio proceso. Hay padres y madres que se preguntan si están haciendo lo suficiente, si están formando hijos resilientes, si están tomando las decisiones correctas.

En ese contexto, el rol de las empresas ha evolucionado. Hoy no basta con ofrecer productos. Las marcas podemos —y debemos— aportar mensajes que acompañen y fortalezcan a las familias en momentos clave.

Alimentar va más allá de lo nutricional. Estar presentes en los desayunos y loncheras es importante, pero igual de relevante es reconocer el esfuerzo cotidiano de quienes crían y educan.

Por eso impulsamos la campaña “Lo Estás Haciendo Bien”, una iniciativa que busca recordar a las familias que, más allá de la perfección, lo que realmente deja huella es la conexión emocional, la paciencia, el esfuerzo y el amor constante.

Este retorno a clases es una oportunidad para renovar compromisos. Como sociedad, debemos asegurarnos de que cada niño se sienta acompañado. Y como marca, debemos seguir alentando ese acompañamiento. Más aún cuando este regreso es el punto de partida del talento que construirá el país en los próximos años.

Porque cuando una familia acompaña y educa con amor, constancia y confianza, lo está haciendo bien.