Como viene ocurriendo desde hace tres años, el Museo Pedro de Osma volvió a acoger una nueva edición de los Premios Somos. El escenario no podía ser más propicio para la ocasión: sus jardines se vistieron de gala para recibir a más de 400 invitados que, desde las 7 p.m., llegaron para ser parte de la gran fiesta gastronómica.

Esta vez, la producción elevó la apuesta: un colorido camino de luces daba la bienvenida, mientras un ‘photobooth’ y distintos stands de marcas aliadas completaban la experiencia. Todo estuvo pensado para que los asistentes disfrutaran de una noche especial y, al mismo tiempo, descubrieran la magia y el encanto de este histórico espacio de Barranco.

La cuarta edición de los Premios Somos se celebró en el Museo Pedro de Osma, en Barranco. El espacio está abierto al público en general de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. (Foto: Joel Alonzo/ GEC)

El museo funciona en una elegante casona de inicios del siglo XX que perteneció a Pedro de Osma Gildemeister, coleccionista que durante casi tres décadas reunió las obras que hoy forman el núcleo de la institución.

Su colección está compuesta por más de 400 piezas distribuidas en 14 salas, entre pinturas, esculturas, mobiliario y platería de los siglos XVI al XIX, con especial presencia de las escuelas de Cusco y Ayacucho. A ello se suman exposiciones temporales que revisan distintos aspectos del arte virreinal, como “María, Materialidad Divina”, dedicada a la representación de la Virgen.

Todos estamos invitados a descubrirlo. //