El Museo Pedro de Osma. (Foto: GEC)
El Museo Pedro de Osma. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Como viene ocurriendo desde hace tres años, el Museo Pedro de Osma volvió a acoger una nueva edición de los Premios Somos. El escenario no podía ser más propicio para la ocasión: sus jardines se vistieron de gala para recibir a más de 400 invitados que, desde las 7 p.m., llegaron para ser parte de la gran fiesta gastronómica.

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