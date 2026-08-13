Embarcadero 41. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)
Embarcadero 41. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)
Por Redacción EC

El Club de Suscriptores de El Comercio es una plataforma que acerca a sus lectores las distintas opciones de entretenimiento y experiencias que ofrece la ciudad. Teatro, música, cine y otros servicios forman parte de una propuesta que tiene en los restaurantes uno de sus principales atractivos. A través de alianzas con diversos establecimientos, el Club permite acceder a ofertas especiales y descubrir espacios que ponen en valor la diversidad de nuestra tradición culinaria.

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