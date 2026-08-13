El Club de Suscriptores de El Comercio es una plataforma que acerca a sus lectores las distintas opciones de entretenimiento y experiencias que ofrece la ciudad. Teatro, música, cine y otros servicios forman parte de una propuesta que tiene en los restaurantes uno de sus principales atractivos. A través de alianzas con diversos establecimientos, el Club permite acceder a ofertas especiales y descubrir espacios que ponen en valor la diversidad de nuestra tradición culinaria.

Para esta cuarta edición de los Premios Somos, nos planteamos destacar aquellas propuestas que se han ganado el corazón (y el paladar) de los lectores de El Comercio. Fue así como incluimos, por primera vez, la categoría de restaurante preferido del Club de Suscriptores, en la que destacaron restaurantes de carnes, cebicherías, propuestas de cocina asiática, comida criolla y más.

El premio fue para Embarcadero 41, cuya propuesta combina la tradición de nuestra cocina marina con una mirada contemporánea. Su carta reúne clásicos como cebiches, tiraditos, causas y arroces, además de platos pensados para compartir. Un reconocimiento a su variedad, sabor y capacidad para celebrar los generosos productos del mar.

Los otros finalistas