El DNI electrónico no solo sirve para acreditar quién eres frente a una entidad pública o privada. Este documento incorpora tecnología que permite realizar trámites digitales y, entre sus funciones más útiles, se encuentra la posibilidad de utilizar una firma digital con respaldo legal. Para muchos peruanos, esta herramienta todavía pasa desapercibida pese a que puede facilitar la gestión de documentos sin recurrir a impresiones, escaneos o desplazamientos innecesarios. Así, un contrato, una solicitud, un informe o cualquier archivo que requiera una firma puede gestionarse de manera electrónica, siempre que se cuente con los elementos necesarios y se utilice una plataforma compatible. Si tienes un DNIe y quieres aprovechar esta función, existen alternativas para realizar el proceso desde una computadora y, dependiendo de las herramientas disponibles, también desde dispositivos móviles.

¿Qué permite hacer el DNI electrónico?

Una de las principales diferencias del DNIe frente al documento convencional se encuentra en el chip incorporado. Allí se almacenan certificados digitales que permiten acreditar la identidad del titular en determinados servicios electrónicos y realizar operaciones que requieren autenticación.

Gracias a esta tecnología, la firma digital puede emplearse para suscribir documentos electrónicos sin necesidad de reproducir el tradicional procedimiento de imprimir, colocar la firma manuscrita, escanear el archivo y volver a enviarlo. Esto permite agilizar gestiones personales, laborales y administrativas.

¿Qué necesitas para firmar digitalmente?

Antes de comenzar, es necesario contar con un DNI electrónico que tenga habilitados los certificados correspondientes y conocer la clave asociada al documento. También se requiere utilizar una herramienta o plataforma que sea compatible con la firma digital y que permita interactuar con el certificado almacenado en el DNIe.

En el caso de una computadora, normalmente se necesita un lector que permita conectar el DNI electrónico al equipo. El procedimiento consiste en insertar el documento, acceder al sistema de firma elegido y seguir las indicaciones para autenticar al titular antes de incorporar la firma al archivo.

¿Se puede hacer desde el celular?

El desarrollo de herramientas digitales también ha permitido que determinados procedimientos puedan realizarse desde dispositivos móviles. Sin embargo, la posibilidad concreta de firmar mediante el DNIe dependerá del equipo, la tecnología disponible y la plataforma utilizada, por lo que no todos los celulares ofrecen exactamente las mismas opciones.

Por ello, antes de iniciar el proceso conviene verificar que el teléfono sea compatible con la solución de firma que se utilizará y que el DNI electrónico pueda ser reconocido correctamente. También es fundamental mantener bajo reserva la clave personal vinculada al documento, pues esta permite validar la identidad del titular.

¿Qué documentos puedes firmar?

La firma digital puede resultar especialmente práctica para quienes manejan documentación de manera frecuente. Contratos, acuerdos laborales, solicitudes, comunicaciones formales e informes son algunos de los archivos que pueden gestionarse electrónicamente cuando la entidad o persona receptora acepta este mecanismo.

De esta manera, el DNI electrónico puede convertirse en una herramienta para reducir trámites físicos y ahorrar tiempo. No obstante, antes de firmar cualquier archivo es recomendable revisar cuidadosamente su contenido y confirmar que el procedimiento empleado sea el requerido por la institución que recibirá el documento.