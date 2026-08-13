Por Redacción EC

El DNI electrónico no solo sirve para acreditar quién eres frente a una entidad pública o privada. Este documento incorpora tecnología que permite realizar trámites digitales y, entre sus funciones más útiles, se encuentra la posibilidad de utilizar una firma digital con respaldo legal. Para muchos peruanos, esta herramienta todavía pasa desapercibida pese a que puede facilitar la gestión de documentos sin recurrir a impresiones, escaneos o desplazamientos innecesarios. Así, un contrato, una solicitud, un informe o cualquier archivo que requiera una firma puede gestionarse de manera electrónica, siempre que se cuente con los elementos necesarios y se utilice una plataforma compatible. Si tienes un DNIe y quieres aprovechar esta función, existen alternativas para realizar el proceso desde una computadora y, dependiendo de las herramientas disponibles, también desde dispositivos móviles.