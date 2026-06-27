La salud mental, entre la espera y la burocracia

Buscar atención en salud mental en el sistema público peruano muchas veces significa iniciar un recorrido desgastante. El problema no es únicamente administrativo: las demoras tienen efectos concretos sobre quienes buscan ayuda.
Buscar atención en salud mental en el sistema público peruano muchas veces significa iniciar un recorrido desgastante. El problema no es únicamente administrativo: las demoras tienen efectos concretos sobre quienes buscan ayuda.
Cuando una persona decide acudir a un servicio de salud mental, suele hacerlo en un momento de malestar significativo. Sin embargo, la respuesta puede tardar semanas o incluso meses. La espera prolongada no solo retrasa la atención; también afecta la permanencia de las personas dentro del sistema. A ello se suma una realidad que suele pasar desapercibida. En la práctica, muchas veces la atención termina reduciéndose a una lógica simple: conseguir una cita después de semanas de espera, recibir una receta médica y regresar cuando los medicamentos se hayan agotado. Cuando las citas se espacian y los servicios se encuentran saturados, el tratamiento corre el riesgo de convertirse en una intervención fragmentada frente a problemas que ocurren en contextos mucho más complejos.
El problema de la salud mental en el Perú ya no consiste únicamente en reconocer su importancia: el tema ha ganado visibilidad en la agenda pública y se han impulsado reformas relevantes. De poco sirve promover la atención temprana si quienes finalmente llegan a los servicios encuentran un camino marcado por esperas, derivaciones y dificultades para sostener su tratamiento. Para muchos usuarios, la decisión de pedir ayuda no es la parte más difícil; lo difícil es mantenerse en un sistema que convierte ese primer paso en un recorrido incierto y agotador.