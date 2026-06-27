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La salud mental, entre la espera y la burocracia

    Jhostin Ludeña Silva
    Por

    Estudiante de Psicología en la UTP

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Buscar atención en salud mental en el sistema público peruano muchas veces significa iniciar un recorrido desgastante. El problema no es únicamente administrativo: las demoras tienen efectos concretos sobre quienes buscan ayuda.

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