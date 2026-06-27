La salud mental, entre la espera y la burocracia

Buscar atención en salud mental en el sistema público peruano muchas veces significa iniciar un recorrido desgastante. El problema no es únicamente administrativo: las demoras tienen efectos concretos sobre quienes buscan ayuda.

Cuando una persona decide acudir a un servicio de salud mental, suele hacerlo en un momento de malestar significativo. Sin embargo, la respuesta puede tardar semanas o incluso meses. La espera prolongada no solo retrasa la atención; también afecta la permanencia de las personas dentro del sistema. A ello se suma una realidad que suele pasar desapercibida. En la práctica, muchas veces la atención termina reduciéndose a una lógica simple: conseguir una cita después de semanas de espera, recibir una receta médica y regresar cuando los medicamentos se hayan agotado. Cuando las citas se espacian y los servicios se encuentran saturados, el tratamiento corre el riesgo de convertirse en una intervención fragmentada frente a problemas que ocurren en contextos mucho más complejos.

El problema de la salud mental en el Perú ya no consiste únicamente en reconocer su importancia: el tema ha ganado visibilidad en la agenda pública y se han impulsado reformas relevantes. De poco sirve promover la atención temprana si quienes finalmente llegan a los servicios encuentran un camino marcado por esperas, derivaciones y dificultades para sostener su tratamiento. Para muchos usuarios, la decisión de pedir ayuda no es la parte más difícil; lo difícil es mantenerse en un sistema que convierte ese primer paso en un recorrido incierto y agotador.