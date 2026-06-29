Horóscopo de HOY, lunes 29 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: se darán las condiciones para dejar atrás las trabas y avanzar con las tareas. Amor: necesitará moderar sus impulsos si desea concretar un encuentro romántico.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento para estar alerta, revisar posibles fallas y evitar algún altibajo. Amor: descubrirá que posee una intensa afinidad con la persona más inesperada.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: resolverá un desacuerdo con el entorno y la cooperación comenzará a crecer. Amor: su encanto se destacará en un encuentro y todo le llevará hacia un romance.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tomará una decisión que está injustamente postergada y las trabas cederán. Amor: los gestos más que las palabras crearán una reconciliación o un romance.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios de cierta complejidad, pero tendrán resultado positivo. Amor: algunas cosas resueltas o bien hechas darán optimismo y armonía a la pareja.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su intuición se pondrá en alerta ante una propuesta que no es confiable. Amor: las cosas en la pareja estarán en calma, pero un cambio será inevitable.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: si mantiene un férreo control, pronto llegará un beneficio inesperado. Amor: las diferencias en la pareja crearán inquietud pero un gesto amoroso las vencerá.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: descubrirá la falta de avance en el trabajo y tomará duras iniciativas. Amor: su fuerte encanto generará situaciones incómodas en el entorno pero lo disfrutará.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirá propuesta que solo asegura esfuerzo y poco beneficio. Amor: la expresión del afecto será crucial para recuperar la calidez y vencer la indiferencia.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se dirá que un proyecto es genial pero será algo decepcionante. Amor: sin razones, germinará la idea según la cual su posición en la pareja es insegura.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: necesitará poner orden y alejará a gente poco idónea que no ayuda. Amor: en la pareja se debatirán los impulsos por disponer de espacios propios y acordarán.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una propuesta será del agrado del entorno que decidirá cooperar en todo. Amor: surgirán dulces vivencias que fortalecerán a la pareja y permitirán un nuevo comienzo.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ROMÁNTICA E INCLINADA A EMBELLECER LA VIDA ÍNTIMA. NO LE GUSTA DISCUTIR.